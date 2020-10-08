經濟

蘋果下周發布會 手機設備股領漲 恒指連升4日 科指低位反彈近一成

【明報專訊】蘋果周二晚預告，將在香港時間下周三（14日）凌晨舉行發布會，主題為「Hi Speed」，市場相信將推出期望已久的5G手機。雖然隔晚蘋果股價仍跌近3%，但昨日港股手機設備及半導體股領漲，當中舜宇光學（2382）獲券商麥格理看好，升逾5%，瑞聲科技（2018）亦升3%。有分析認為，隨着5G手機推出，及消費者的手機更換周期較長，預計手機股表現正面，但半導體股將繼續受美國制裁措施影響（見另稿）。

明報記者 溫藹紅

內地長假期間港股做好，恒指連升4日累升近千點，昨收報24,242點，收復20天線（見圖），主板成交921億元；科指亦連升4日共升逾7%，報7494點，低位反彈近一成。

大型科技股方面，美團（3690）升3.8%，騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）分別升1.4%及2.9%；小米（1810）亦升1.4%。另友邦（1299）及匯控（0005）亦升逾1%。昨晚美股早段三大指數均升逾1%，截至晚上11時15分，恒指夜期報24,280點，高水37點。

市場憧憬蘋果下周發布5G手機，昨日手機及半導體股集體上漲（見表），當中舜宇升5.1%，報125.6元，瑞聲升3.3%至44.95元，為升幅最大的兩隻藍籌；ASM太平洋（0522）、中芯國際（0981）及中興通訊（0763）則分別升6.3%、2.5%及1.7%。

麥格理予舜宇目標價152元

麥格理發表報告稱，雖然疫情為全球用戶需求帶來不確定性，中美關係轉差或影響今年華為手機的銷售量，間接影響主要客戶包括華為的舜宇，但該行認為，由於消費者的支出將從平板電腦轉向智能手機，因此對智能手機於明年次季的規格升級感到樂觀。該行建議買入舜宇，且予以目標價152元。

光銀：憂美制裁 手機股勝半導體

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，由於美國續打擊中資科網股，坦言對半導體股「有保留」，反而隨着5G手機陸續出爐，且消費者更換手機周期最少亦有1至2年，預計手機股表現正面。港股走勢方面，他預計今年第四季恒指有望重上25,000點，且最高可見27,400點。

港匯再觸強方兌換保證7.75，金管局昨日兩度接錢，共沽出31.39億港元，銀行體系結餘於本周五（9日）將增加至2707.32億元。

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