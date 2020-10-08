筆克遠東：實體展人流限正常一成

謝松發表示，目前來看，本土展覽已漸恢復，但國際展覽則仍要時間，况且就算之後各國解封，實體展覽亦不可能一下子恢復正常，「初期無可避免會對大型公眾活動限制人數，以前5000人規模的展覽可能現在要限制到只能500人，這種情况可能要花一、兩年時間，隨着疫苗與人們信心的恢復，才能重回正常」，但企業仍需要推廣品牌，跟客戶緊密聯繫，故這段「空窗期」需要網上展覽與虛擬技術輔助。

事實上，上月初於德國舉行、歐洲最大消費電子展IFA 2020便同時以實體和虛擬舉行，只是有過去主要的大型參展商沒設展位，像Sony和三星便改在網上發表新產品。

預料需一兩年始復常

謝松發直言，疫情後，企業亦未必像過去那樣一年出席多個大小展覽，「可能只挑行內一兩個最頂尖的參加，與重要客戶交流」，其他時候就利用網上推廣，實行「兩條腿走路」。「過去會把新產品集中在一個展會上發布，以後可能一件新品就進行網上推廣，規模小一些，次數多一些」，他不諱言，已有客戶因此額外開設網上推廣預算，與實體推廣預算分成兩項開支。

謝松發表示，是次疫情亦會令行業生態改變，雖然近幾年不少展覽已糅合虛擬元素，但往往噱頭大於實用；然而疫情下，如何讓未能出席的觀眾也能親歷其境，展位怎樣可在最短時間傳遞信息予目標群眾，這類要求會倒逼企業更重視虛擬技術、大數據與人工智能。「還好公司早年已進行相關轉型，員工亦從事這方面工作，因此能較易迎接行業變化，人手也不構成壓力」。

筆克遠東的客戶亦包括主題公園，謝松發相信主題公園的情况亦會與展覽類似，將更靠攏虛擬科技。他舉例像水族館之類，以後可能是通過手機掃碼或無接觸感應去為遊客解說。

[疫下經濟旅遊會展篇]