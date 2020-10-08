經濟
疫下經濟旅遊會展篇

貿發局：今後展覽實體網上並行

【明報專訊】疫情下全球商貿活動幾陷停頓，貿發局先後舉行多次網上展覽，為中小企尋找新買家及訂單，獲得良好評價，不過仍有七成受訪買家更願參加實體展，可見傳統展覽難以取代。貿發局副總裁周啟良亦認為，全球採購模式因這次疫情漸趨數碼化，日後展覽也會以實體與網上混合模式舉行，O2O（Online To Offline）採購將會成為新趨勢。

七成買家更願參加實體展覽

周啟良直言，今年多項大型展覽均無法舉行，當中不乏亞洲甚至世界最大規模展覽，部分展覽更是行業一年一度的採購旺季，對很多中小企而言一年的生意多寡就看這麼一次。有見及此，貿發局先後透過網上形式舉行多次展覽，讓中小企能繼續與全球買家保持聯繫。

周啟良表示，將實體展覽轉戰網上其實也是且試且行，不過從早前夏季採購匯收到近千份問卷調查的回饋顯示，有七成受訪供應商認為達到了參展目的，包括擴充新客戶、接訂單和發布新產品；另有八成買家找到了適合的產品或新供應商。調查亦發現，有七成受訪買家表明，如果未來一年可以動身，都會選擇親身來港出席展覽。「從中可見，買賣雙方深度洽談，建立互信，以及部分產品需要現場體驗，這些因素都突顯實體展覽有存在的必要」周啟良道。

但同時，周啟良認為網上模式仍有獨特優勢，例如貿發局往年舉行過4次時裝展，受限於場地，每場最多只能招待1000人；上月舉行的CENTRESTAGE虛擬時裝匯演，截至9月24日，6場表演已吸引超過26萬人次網上收看。

因此，周啟良表示，就算未來恢復舉辦實體展覽，貿發局仍然會定期舉辦網上推廣，而且網上展可為實體展作進一步延伸，為供應商帶來額外機會接觸更多環球買家。再者，考慮到成本效益等因素，一些新興市場買家未必能出席實體展但能參與網上展，為貿發局招攬更多海外買家製造良機，周啟良相信，日後網上網下採購團規模只會比過去更大。

下月採購匯 參展商可免費覓商機

繼7月底的網展後，貿發局於11月舉行的秋季採購匯會再推出「商對易（Click2Match）」平台，由人工智能按資料為買賣雙方配對，再按雙方需要安排網上會議或實時聊天；此外，旗下貿發網採購平台亦會全面升級，新增不同功能。

周啟良補充，是次每名參展商既可獲貿發局資助50%參展費，餘下50%費用亦可申請政府的「中小企業市場推廣基金」報銷，參展商變相免費體驗網上展覽，又可發掘新商機。

[疫下經濟旅遊會展篇]

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