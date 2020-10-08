朗廷搞興趣班 谷起入住率

外遊預算資金 轉留港豪食豪住

馬浩民指出：「在新冠病毒疫情期間，酒店向來服務的婚宴市場受到影響，酒店內的餐廳只開了一半，卻仍然滿座，住房亦獲本地客支持。」他指出，酒店在疫情爆發初期受到衝擊，後來附屬的餐廳提供堂食，明顯多了客人外賣取走，加上限聚令放寬至4人一枱，生意正逐步改善。因應在暑假、十一黃金周、聖誕時節的本地度假意欲持續提升，朗廷酒店提供標準的一房連早餐，甚至一日三餐連套房等套餐配搭。以他們所見，由於酒店內擁有6家不同特色的食肆，客人寧願將原來外遊的預算撥作本地度假，預訂一日三餐連套房的需求愈來愈多，索性在港豪食豪住。

為增加Staycation賣點，朗廷在暑假提供適合大人與小孩玩樂的套房計劃，如學習坊教授烹飪、製作奶昔、英文以外的語言等。馬浩民稱：「由8月份至9月尾，我們更推出零房價加強版，以最低房價1200元，附送1200元餐飲回贈去吸納新客，由於涵蓋酒店內的米芝蓮三星食府唐閣，因此反應熱烈」。他們最近更推出行山套餐「躍動漫遊」，令本地客不再限於酒店內活動，並提供接送及餐飲配套。

平台花園種有機香料 自給自足

除了本地度假市場之外，馬浩民稱，亦有商務客自疫情爆發後，從2月起長居酒店，甚至介紹新客過來。因此在疫情期間，朗廷的入住率逐月提升。他們更趁機會善用空間，將3樓平台花園翻新成自家的有機香料種植場，供應酒店內餐廳。一旦旅遊氣泡落實，他估計國際旅客會更注重健康及安全，因此會維持原有的康檢措施，並預期最快重臨者將會是內地旅客，朗廷因此擬與內地同系酒店部署跨境推廣，預料房價因應會回復過往市價上落。

[疫下經濟旅遊會展篇]