出境轉內遊 Staycation成旅業出路 掌握市場數據 Klook伙60酒店推本地度假遊

明報記者 陳子凌、陳偉燊

攝影 林若勤、劉焌陶、曾憲宗

Klook香港區行銷總監關霈詩表示，疫情初期，對以提供外遊服務為主的Klook形勢確實嚴峻。「我們全球28個地區有辦公室，其他地區如台灣、韓國還可以發掘本地遊，但香港好難」。有見及此，香港區很快變陣，首先3月與另一本港獨角獸Lalamove聯手推出跨區美食速遞，為期一個月，「我們無意亦不可能與其他專門的外賣平台競爭，只是希望疫情時能為酒店餐廳等伙伴做點什麼」。

多新客購酒店套票 助添客源

至4月疫情首次見緩和，「我們心想，既然市民願意去酒店餐廳食好些，何不索性住一晚，不用急着回家，還可以第二日食個早餐才離開」，於是當時與一間度假式酒店合作推出首款Staycation套票。

關霈詩表示，初試啼聲的反應是意外的好，到第二輪推出Staycation套票，參與的酒店已增至10多間，令她深信這個方向走對了，至現時與其合作的酒店更已達60多間，且不乏四季、港麗、美利等五星級酒店。其間，Klook的新增用戶上升約30%，且藉Staycation增加不少酒店及餐飲合作伙伴，令關霈詩更感鼓舞是，有酒店反映購買Staycation套票的主要是新住客，變相為酒店客源添新血。

變陣成功，關霈詩歸因Klook作為Tech公司，一直對數據有分析研究。去年底可能因為社會運動，網上數據已反映Staycation的萌芽，這資料為公司應對疫情時尋找出路帶來靈感；此外，像跨區外賣、食一餐不如住一晚等念頭，均以消費者角度考量，加上公司敢於嘗試，才能很快見成效。

調查：85%願試Staycation 潛力大

Klook上月初進行了一項有關Staycation的調查，85%受訪者未來半年願體驗Staycation，反映Staycation擁有長遠發展潛力。此外，調查也發現港人主要透過網上平台及KOL去了解相關資訊。Klook近期便利用自家平台，與KOL以網上直播教大家怎去玩盡酒店每一處，最近一次酒店直播介紹，更錄得1.4萬的破紀錄瀏覽人次。

關霈詩相信，是次Klook在疫情所做的變陣，也是為日後旅遊復蘇作好準備：「例如我們在台灣發掘本地遊，以後香港人就有更多新景點；而香港的Staycation，也能為日後訪港旅客提供新體驗。」

[疫下經濟旅遊會展篇]