鴨寮街舖2520萬沽 6年蝕280萬

【明報專訊】疫情重創零售業，民生商舖價值亦下跌。土地註冊處資料顯示，深水埗鴨寮街164號地舖在上月初以2520萬元易手，以商舖面積約900方呎計，呎價約2.8萬元，成交價低市價5%。原業主早前以2800萬元放售，近日議價後以2520萬元易手，減價280萬元或10%。據悉，該舖現租予電子產品店，月租約7.6萬元，租期至2022年6月，即新買家可享租金回報3.6厘。原業主2014年1月以2800萬元購入，持貨逾6年多，帳面蝕讓約280萬元或10%。
屯門康麗花園舖
麥當勞4100萬沽
另土地註冊處資料顯示，原由麥當勞持有的屯門新鄉事會路117號康麗花園地下14號B舖，早前以4500萬元放售，並在上月中以4100萬元易手，減價400萬元或9%，以商舖面積1520方呎計，呎價約26,974元。新買家為UPWARD GREATNESS LIMITED，公司董事為施賢進及楊偉民，二人過去亦曾投資商舖。據悉，該舖現租予創興銀行，月租14.4萬元，租期至明年3月，新買家可享租金回報4.2厘。資料顯示，麥當勞1990年4月以2750萬元購入康麗花園地下14號A及B舖，現仍自用A舖。
此外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，獲委託金鐘力寶中心單位的招租事宜，有關單位為力寶中心2座低層03室，面積約4541方呎，意向呎租約40元，涉及月租約18萬餘元，單位已交吉，備有裝修。