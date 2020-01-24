鴨寮街舖2520萬沽 6年蝕280萬

屯門康麗花園舖

麥當勞4100萬沽

另土地註冊處資料顯示，原由麥當勞持有的屯門新鄉事會路117號康麗花園地下14號B舖，早前以4500萬元放售，並在上月中以4100萬元易手，減價400萬元或9%，以商舖面積1520方呎計，呎價約26,974元。新買家為UPWARD GREATNESS LIMITED，公司董事為施賢進及楊偉民，二人過去亦曾投資商舖。據悉，該舖現租予創興銀行，月租14.4萬元，租期至明年3月，新買家可享租金回報4.2厘。資料顯示，麥當勞1990年4月以2750萬元購入康麗花園地下14號A及B舖，現仍自用A舖。

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳燊榮表示，獲委託金鐘力寶中心單位的招租事宜，有關單位為力寶中心2座低層03室，面積約4541方呎，意向呎租約40元，涉及月租約18萬餘元，單位已交吉，備有裝修。