全港780萬呎商廈空置 21年高

相等於4幢國金2期樓面

至於商廈空置率，上季再按季上升0.8個百分點至9.6%，為近11年來的新高，當中以中區（包括上環、中環及金鐘）的空置率按季升幅最大，按季上升2.1個百分點至7.3%，淨吸納量為負45.27萬方呎，屬有紀錄以來最大負值。陳錦平又指出，整體甲廈上季租金按季下跌3.9%，中區按季跌幅4.8%，因市場對寫字樓的需求減少所致。他又預計，全年整體寫字樓租金下跌約15%至20%，中區跌幅最多，料全年跌25%。

另外，世邦魏理仕商舖資深董事溫運強表示，上季多間國際時裝零售商繼續縮減規模，至少退租歸還11間商舖，4個核心零售區的整體空置率截至9月底攀升4.8個百分點至18.3％。街舖整體租金亦按季下降5.7％，比第二季按季跌5.5%的幅度擴大。他續指，商舖租金下滑，令一些本地品牌開始租舖，預期若疫情第四季持續受控，本季零售租賃活動將略為回升。

「The Cloud雲之端」

拆售70餘萬入場

此外，致力發展工廈項目的星星地產（1560），繼2018年推售元朗虹方後，新近拆售大角嘴活化工廈項目「The Cloud雲之端」，項目位於通州街111號，共233伙，標準單位建築面積100至460方呎，另設全層特色戶，建築面積2807方呎。項目首推55伙，呎價由7000元，即入場費約70餘萬元起，擬本月開售。發展商與香港電訊（HKT）合作，為單位提供5G流動通訊及10Gbps寬頻。星星地產主席陳文輝表示，踏入數碼化轉型時代，各行各業對網絡及流動通訊設備的規格有更大需求，連接雲端亦為大勢所趨。