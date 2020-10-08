經濟

柏傲莊I日內開價 罕有設計招徠

【明報專訊】市場焦點新盤、新世界（0017）及港鐵（0066）發展的大圍站上蓋柏傲莊I，預料明日正式開價，並隨即收票和開放示範單位予公眾參觀。發展商昨日率先向傳媒曝光3個交樓標準示範單位，並附設多項市場罕見的貼心設計。其中以2A座18樓A室為藍本，實用面積835方呎，屬3房1套連儲物室間隔，開則為今期標準戶中最大。

洗手盆下設小平台方便小朋友

單位大門設有三合一智能門鎖，住客可使用指紋、傳統鎖匙或手機應用程式開門。單位內玄關備有全身鏡，客飯廳以長形開則，樓層高度有逾3米。廚房的曲尺工作枱上方的牆壁，設有多個磁性配件，可按照住戶的喜好和習慣改變位置，以收納各類廚具。浴室方面，亦附有多項貼心設計。包括洗手盆位置配備多功能鏡櫃、無線充電座及音學擴音器，供住戶在浴室內擴音播歌；洗手盆下方設有小平台，按下按鈕便會自動打開，方便小朋友站高梳洗，小平台亦可打開作收納櫃。

客廁設組合櫃方便洗衣乾衣

同時，單位客廁亦設有集嵌入式洗衣乾衣機、收納式熨衫板及晾衫架於一身的組合櫃慳位設計，在下方的洗衣機洗衫過後，可隨即掛在上方的晾衫架，配合浴室寶使用，就可縮短晾衫時間。至於主人睡房配備茄士咩色的洗手盆及坐廁，配襯水藍色瓷磚，帶有時尚感，並同時設有淋浴間及浴缸。另值得留意，客廳及睡房多處均附連減音窗。

同區珀玥特色戶930萬破頂價沽

另一邊廂，德祥（0199）與市建局合作的深水埗海珀，以及恒地（0012）西營盤藝里坊．2號，於周日（11日）分別推售26伙和10伙。海珀昨日加推涉及26伙的2號價單，並首推特色戶，單位面積由262至474方呎，定價由580.6萬至1225.8萬元， 維持最高4%優惠後，折實價介乎557.3萬至1176.7萬元，折實實呎由19,240至27,058元。

雖然昨日新盤市場僅錄得約5宗成交，但就不乏高價成交。柏傲莊I開售在即，亦帶動區內一手市場。遠展（0035）旗下、於2018年7月首輪開售的大圍珀玥，昨日以930萬元破頂價沽出最後一伙。單位為25樓A室，實用面積404方呎，附連445方呎天台，實呎約2.3萬元。

相關字詞﹕一手市場 藝里坊．2號 海珀 示範單位 洗衣乾衣機 柏傲莊I

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