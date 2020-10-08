維景灣畔一周十成交 較上月同期增4倍

屯門城‧點新錄本月首宗二手成交。美聯助理區域經理李進豪透露，城‧點高層E室，實用面積約232方呎，屬開放式間隔，新近以437萬元獲承接，實呎18,836元。原業主2017年10月以約374萬元購入物業，額印剛鬆綁即轉手，帳面賺約63萬元或約17%。另外，美聯區域聯席董事彭文浩表示，尖沙嘴港景峯3座低層F室，實用面積505方呎，2房間隔，因連租約，買家無睇樓下以1038萬元承接，實呎20,554元，低市價約5%。原業主2001年以345.2萬元購入上址，現轉手帳面獲利692.8萬元，升值2倍。

城‧點本月開齋 開放式437萬易手

二手市場成交仍以減價貨為主。中原分區營業經理蔡偉明指，青衣居屋青盛苑低層19室，新近以416萬元於自由市場易手，單位實用面積381方呎，2房間隔，實呎10,919元，為屋苑今年自由市場成交價及呎價新低。原業主今年5月以499萬元放售，最終累減83萬元或17%沽。原業主1985年以12.41萬元未補地價購入，料扣除補地價後仍獲利甚豐。