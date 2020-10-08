經濟

維景灣畔一周十成交 較上月同期增4倍

【明報專訊】長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY連番加推，同位於將軍澳維景灣畔，踏入10月首周交投暢旺。中原高級分區營業董事柯勇指，維景灣畔受市場氣氛帶動，本月首周已錄得10宗成交，比上月同期的2宗急增4倍，料本月將可超越上月全月的17宗水平。屋苑最新成交位於12座中層C室，實用面積522方呎，2房間隔，望山景，成交價838萬元，實呎16,054元，屬市價水平。原業主2014年以560萬元購入，帳面獲利278萬元，升值約五成。

屯門城‧點新錄本月首宗二手成交。美聯助理區域經理李進豪透露，城‧點高層E室，實用面積約232方呎，屬開放式間隔，新近以437萬元獲承接，實呎18,836元。原業主2017年10月以約374萬元購入物業，額印剛鬆綁即轉手，帳面賺約63萬元或約17%。另外，美聯區域聯席董事彭文浩表示，尖沙嘴港景峯3座低層F室，實用面積505方呎，2房間隔，因連租約，買家無睇樓下以1038萬元承接，實呎20,554元，低市價約5%。原業主2001年以345.2萬元購入上址，現轉手帳面獲利692.8萬元，升值2倍。

城‧點本月開齋 開放式437萬易手

二手市場成交仍以減價貨為主。中原分區營業經理蔡偉明指，青衣居屋青盛苑低層19室，新近以416萬元於自由市場易手，單位實用面積381方呎，2房間隔，實呎10,919元，為屋苑今年自由市場成交價及呎價新低。原業主今年5月以499萬元放售，最終累減83萬元或17%沽。原業主1985年以12.41萬元未補地價購入，料扣除補地價後仍獲利甚豐。

相關字詞﹕減價 維景灣畔 青盛苑 港景峯 二手成交 新低

上 / 下一篇新聞

新盤帶動 第一城7天成交追平半月 凶宅同層2房逼500萬 5年升三成
新盤帶動 第一城7天成交追平半月 凶宅同層2房逼500萬 5年升三成
柏傲莊I日內開價 罕有設計招徠
柏傲莊I日內開價 罕有設計招徠
全港780萬呎商廈空置 21年高
全港780萬呎商廈空置 21年高
鴨寮街舖2520萬沽 6年蝕280萬
鴨寮街舖2520萬沽 6年蝕280萬
出境轉內遊 Staycation成旅業出路 掌握市場數據 Klook伙60酒店推本地度假遊
出境轉內遊 Staycation成旅業出路 掌握市場數據 Klook伙60酒店推本地度假遊
朗廷搞興趣班 谷起入住率
朗廷搞興趣班 谷起入住率
貿發局：今後展覽實體網上並行
貿發局：今後展覽實體網上並行
筆克遠東：實體展人流限正常一成
筆克遠東：實體展人流限正常一成
蘋果下周發布會 手機設備股領漲 恒指連升4日 科指低位反彈近一成
蘋果下周發布會 手機設備股領漲 恒指連升4日 科指低位反彈近一成
中芯受美制裁影響 遭標普列負面觀察
中芯受美制裁影響 遭標普列負面觀察
離岸人幣走強 較在岸溢價600點子
離岸人幣走強 較在岸溢價600點子
恒大空倉佔流通量18.5% 自去年4月最高
恒大空倉佔流通量18.5% 自去年4月最高
港PMI見3個月高 悲觀情緒逾一年低
港PMI見3個月高 悲觀情緒逾一年低
嘉和首日僅升17% 大戶損手 威海擬招股價下限3.35元定價
嘉和首日僅升17% 大戶損手 威海擬招股價下限3.35元定價
晨星：螞蟻具「護城河」媲美PayPal
晨星：螞蟻具「護城河」媲美PayPal
強積金派息限制 匯豐冀政府放寬
強積金派息限制 匯豐冀政府放寬
瑞銀羅兵咸報告：中國逾400富豪 擁13萬億財富
瑞銀羅兵咸報告：中國逾400富豪 擁13萬億財富
李嘉誠賀兩教授獲諾貝爾獎
李嘉誠賀兩教授獲諾貝爾獎
耀才發盈喜 料上半財年稅前溢利增七成
耀才發盈喜 料上半財年稅前溢利增七成
特朗普轉口風 道指高開338點 促通過支援方案 四大航空股全升
特朗普轉口風 道指高開338點 促通過支援方案 四大航空股全升
美眾議院449頁報告 指控四科網巨頭壟斷
美眾議院449頁報告 指控四科網巨頭壟斷
長途線經營困難 AirAsia X現周轉問題
長途線經營困難 AirAsia X現周轉問題
張兆聰：拜登當選或利好 騰訊可追落後
張兆聰：拜登當選或利好 騰訊可追落後
李曉佳：真正獨董 香港難求
李曉佳：真正獨董 香港難求
技術取勝：萬洲中線降軌沽壓大
技術取勝：萬洲中線降軌沽壓大
Deliveroo為外賣業界講好話
Deliveroo為外賣業界講好話
環聯全球調查：涉港人疫情網上騙案飈升
環聯全球調查：涉港人疫情網上騙案飈升
劉思明：醫療設備喘定 威高可炒波幅
劉思明：醫療設備喘定 威高可炒波幅
周顯：什麼都炒 股價業績脫節
周顯：什麼都炒 股價業績脫節
湯文亮：英國減200萬租戶的後果
湯文亮：英國減200萬租戶的後果
新地鐵線開通 深圳置業選擇增 光明區獲官方計劃多次點名 前景看俏
新地鐵線開通 深圳置業選擇增 光明區獲官方計劃多次點名 前景看俏
珠機城軌一期開通 加強珠海澳門連結
珠機城軌一期開通 加強珠海澳門連結
灣區須知：按質量分級 判斷發展商實力
灣區須知：按質量分級 判斷發展商實力
香港房地產協會：桂山島填海建屋 拓八大產業
香港房地產協會：桂山島填海建屋 拓八大產業