新盤帶動 第一城7天成交追平半月 凶宅同層2房逼500萬 5年升三成

明報記者 歐陽慧恩

中原分區營業經理侯惠良稱，沙田區內業主普遍憧憬新盤開價後可刺激做價，故此叫價較硬淨，議價空間亦比兩個月前明顯收窄，令部分有意購入減價盤買家，只能選購部分質素較低的單位。屋苑最新成交為41座中層D室，實用面積304方呎，2房間隔，為凶宅同層單位，議價後以495萬元易手，實呎16,283元，較同質素的正常單位低價約一成。原業主2015年以376萬元購入物業，持貨5年，帳面獲利119萬元或32%。侯續稱，受市場氣氛帶動，估計屋苑本月成交量將可超越上月。

麗港城3房兩月升逾百萬

麗港城交投亦有所增加，中原分行經理余偉豪指，屋苑本月首周錄8宗成交，有望超過上月全月的19宗，其中最新成交單位為16座高層D室，成交價1100萬元，單位實用面積687方呎，屬3房1套間隔，享內園及小海景，實呎16,012元。同座高層D室，面積、間隔及景觀均與是次成交單位相若，今年8月份以988萬元成交，反映同類單位做價於兩個月升逾110萬元或逾一成。資料顯示，是次成交單位原業主於2004年以292萬元入市，帳面獲利808萬元或約2.8倍。

太古城一周8宗超上月同期

至於太古城本月首周亦錄8宗成交，較上月同期的7宗略有上升。香港置業首席聯席董事布家良稱，屋苑最新成交為景天閣中高層B室，實用面積649方呎，3房套間隔，以1370萬元成交，呎價約21,109元，據了解，原業主於2000年與另一人聯名以348萬元購入上址，至2017年再以600萬元購入另外半份業權，若以首度入市之348萬元計，物業升值1022萬元或2.9倍。

美孚新邨大2房低市價3%沽

其餘屋苑成交量則明顯較上月減少，其中鴨脷洲海怡半島僅錄1宗成交，至於荔枝角美孚新邨首周亦只錄3宗成交。美聯高級區域營業董事吳志輝稱，美孚新邨8期百老匯街118號高層B室，實用面積670方呎，屬原則大2房間隔，以870萬元成交，較市價低約3%，實呎12,985元。原業主1996年以235萬元購入單位，帳面獲利635萬元或2.7倍。