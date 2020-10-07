瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時

Mark Matthews表示，現時市况下看好中國市場及科技股，雖然華為及中芯國際（0981）受到出口制裁、地緣政治都增加市場風險，並帶來波動，但他認為影響是短暫的。長線來看，現時中國股市正如10年前的標普500指數，正由傳統經濟板塊主導，逐漸轉移到新經濟板塊主導。

中國股市轉型 將由新經濟主導

就以MSCI中國指數為例，10年前，當時指數有8成是傳統股份如製造、基建、原材料等行業，其餘2成是新經濟股，現時則有7成是新經濟股如科技、健康醫療、消費等，另外3成為傳統股份。此外，不少股份仍處於低估值水平，故他深信未來10年中國股市會有好表現，當中新經濟股的市值會不斷上升，業務亦會趨向全球化。

有市場人士憂慮內地房地產行會出現泡沫，惟他指中央早已明言「房住不炒」，另外上月有消息指出，內地將推出「345規則」（又稱「三條紅線」），是一條收緊內房債務融資行為的政策，有助限制房企的融資能力及防止行業出現泡沫。消息傳出後，雖然令相關行業股份調整，不過滬深300指數卻上升，可見政策有利股市向上。

中概股來港第二上市 港股更吸引

對於港股前景，他表示由於中美角力以致更多中概股來港第二上市，恒指亦如MSCI中國指數一樣，由舊經濟股轉移至新經濟股，他估計這將會令港股市值增加25%，並且取代日本，成為僅次於美國和中國的全球第三大股票市場。目前，恒指未見大升，並於窄幅區間上落，他解釋是由於社會運動以及新冠肺炎疫情所致，惟在低息環境下預計資金會流入股市、地產市場，加上本港疫情控制奏效、感染宗數回落都有助穩定經濟。他相信，在港上市的新經濟股將會繼續破頂，同時有利金融行業，未來港股會變得更吸引。

長線看好科技股 短線吼消費旅遊

另外由於內地疫情受控，政府逐步放寬限聚令等社交距離限制，預期早前積聚的購買力會得到釋放，短線而言，資金會流入消費及旅遊行業，投資者亦可留意。

債券市場方面，他預期低息環境將會持續數年，估計美國聯儲局會於2024年才回復加息 ，此舉將引致資金持續流入美股如科技股、BB級債、人民幣債券等。他特別提到，由於人民幣國債利率接近3厘，遠高於其他零息甚至負利率的成熟市場，因此過去3個月有大量外資買入人民幣債券，未來繼續看好人民幣及人民幣債券等。

在資產配置方面，他建議投資者應平衡風險，建議可將50%資金投放於股票，40%於債券市場，其餘的5%為現金及5%為另類投資。股票方面宜謹慎挑選個別中、美股；債券方面可考慮BB評級以及BBB評級的人民幣債券及美元債，人民幣債券偏好低股值及高質素的企業。至於5%的另類投資可買入私募基金。

黃清瑤 明報記者

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