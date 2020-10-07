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鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億

【明報專訊】近月多次傳出財困的舖王鄧成波，其家族最新向土地審裁處入紙，就葵涌永基路26至30號永昇工業大廈申請強拍，為今年市場上第30宗強拍申請。資料顯示，項目佔地約2.2萬方呎，現為一幢落成於1979年之物業，申請人現持有不少於90%業權，整個項目估值逾3.86億元。

7月底強拍尖沙嘴舊樓觸礁

資料顯示，上述申請為鄧成波家族今年首個入紙申請的強拍項目，對上一次申請，則於去年11月，鄧成波或相關人士持有超過85%業權的大角嘴廣東道1163號、鴉蘭街5B號中華漆廠大廈，向土地審裁處申請強拍，項目估值超過3.3億元。中華漆廠大廈佔地約8000方呎，現為一幢9層高的工廈。

不過，若要數到鄧成波家族有關強拍的矚目事件，就要數到尖沙嘴加連威老道61至73號（單號）舊樓，鄧成波等於2017年12月申請，當時估值逾9.13億元，有關申請於今年6月初獲批，當時批出底價19.26億元，惟在今年7月底進行強拍前夕，遭其中一名小業主向高等法院申請禁制令，並獲批出禁制令，令拍賣急煞停。至今年9月有關強拍令期限屆滿，鄧氏家族向土審處申請延期3個月再作聆訊，惟遭第一答辯人反對，指申請人未有提出具體發展方案，反對其延期申請，惟該處當時指，基於當事人及公眾利益作考慮，批准延期3個月再作聆訊，並要求反對的第一答辯人支付申請人兩名律師的費用。

相關字詞﹕永昇工業大廈 土地審裁處 強拍 鄧成波

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