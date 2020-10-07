銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半

上述舖位面積約1933方呎，最新以約4000萬元易手，呎價20,693元。原業主於2014年以約7152萬元購入，帳面蝕約3152萬元或44%，以金額計為區內最大額同類物業蝕讓，若連使費計料實蝕近3500萬元或約49%。物業現由髮型屋租用，月租約8.6萬元，新買家租金回報約2.6厘。

戴德梁行料中區甲廈租金全年跌25%

事實上，戴德梁行執行董事、香港商業部主管林應威表示，截至今年第三季，銅鑼灣區舖位空置率進一步上升至13.2%，按季增加5.3個百分點，並首度衝破10%；旺角則維持23.6%為各區最高。截至第三季，四大核心購物區今年租金跌幅介乎20.2%至41.3%，最嚴重地區為銅鑼灣，該區舖位平均呎租893元。

商廈方面，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，截至今年第三季中區超甲廈平均呎租126.5元，按年跌20.3%，同區甲廈呎租則為108.4元，按年亦跌19.6%，預期該區超甲級及甲級寫字樓租金全年跌幅均可達25%，為2008年金融海嘯後最大跌幅。他又指，整體甲廈平均待租率亦攀升至11.6%，為2005年有紀錄以來新高。

第一集團申重建長沙灣工廈

此外，第一集團新近就長沙灣道924至926號千禧大廈，向城規會申請略為放寬地積比率限制。據城規會文件顯示，地盤約1.2萬方呎，第一集團申請發展地積比率由現時的12倍，放寬不多於20%、至14.352倍，擬將該工廈重建為1幢27層高新式工廈，涉及總樓面約17.22萬方呎。資料顯示，第一集團今年3月以7.9億元購入上述物業，以地積比率12倍計，可建樓面約14.4萬方呎，即每方呎樓面地價5,486元。第一集團董事魏深儀曾指，項目將重建成新式工廈，預計總投資金額約14億元，計劃於2023年落成。