嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬

麥花臣匯一房700萬 5年實蝕一成半

土地註冊處資料顯示，嘉匯低座7座高層E室，實用面積358方呎，一房間隔，上月以770萬元售出，實呎21,508元，原業主於2017年7月以776.2萬元購入，剛過三年額印期，帳面蝕約6.2萬元，為該項目首宗未扣使費已要蝕讓個案，若連同使費料實蝕約43萬元或5.5%。另土地註冊處資料顯示，旺角麥花臣匯1B座中層F室，實用面積367方呎，一房間隔，上月以700萬元售出，實呎19,074元，原業主於2015年以742.4萬元購入，帳面蝕42.2萬元，連同使費實蝕105萬元或14%。

四季名園今年開齋 呎價低過一年前

至於新界洋房方面，土地註冊處顯示，娉廷一幢雙號洋房，實用面積1621方呎，連345方呎花園、387方呎天台及145方呎前院，4房間隔，上月以1600萬元售出，實呎僅9870元，原業主2016年1843.5萬元一手購入，帳面蝕243.5萬元或13%。由於未知悉回贈多少，故難以計算實際蝕讓金額。此外，中原地產營業經理王勤學表示，元朗四季名園園林大道單號洋房，實用面積930方呎，3房套房間隔，於中秋長假以約1158萬元易手，為屋苑近一年來首宗成交，實呎12,452元。原業主2017年中以1042萬元購入，帳面獲利116萬元，單位升值約11%。屋苑對上一宗二手成交為去年11月，屬園林大道雙號洋房，實用面積930方呎，以1250萬元沽出，實呎13,441元。若與對上一次成交比較，最新成交呎價較去年11月低約7%。

另市場消息指，繼上月愉景灣近日再有單號洋房易手，實用面積4853方呎，以8700萬元「賣殼」售出，實呎17,927元，若對比上月同面積洋房成交價8000萬元，現成交價回升近9%，原業主2000年2200萬元購入，帳面勁賺6700萬元或3.3倍。