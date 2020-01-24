經濟

香港地產

嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬

【明報專訊】近日市場上多個半新盤均錄得蝕讓，其中啟德嘉匯一個一房單位，以770萬元易手，帳面已蝕約6.2萬元，為項目首宗未扣使費已要蝕讓個案，元朗娉廷一幢雙號洋房，以1600萬元售出，實呎不足1萬元，原業主帳面蝕約13%。

麥花臣匯一房700萬 5年實蝕一成半

土地註冊處資料顯示，嘉匯低座7座高層E室，實用面積358方呎，一房間隔，上月以770萬元售出，實呎21,508元，原業主於2017年7月以776.2萬元購入，剛過三年額印期，帳面蝕約6.2萬元，為該項目首宗未扣使費已要蝕讓個案，若連同使費料實蝕約43萬元或5.5%。另土地註冊處資料顯示，旺角麥花臣匯1B座中層F室，實用面積367方呎，一房間隔，上月以700萬元售出，實呎19,074元，原業主於2015年以742.4萬元購入，帳面蝕42.2萬元，連同使費實蝕105萬元或14%。

四季名園今年開齋 呎價低過一年前

至於新界洋房方面，土地註冊處顯示，娉廷一幢雙號洋房，實用面積1621方呎，連345方呎花園、387方呎天台及145方呎前院，4房間隔，上月以1600萬元售出，實呎僅9870元，原業主2016年1843.5萬元一手購入，帳面蝕243.5萬元或13%。由於未知悉回贈多少，故難以計算實際蝕讓金額。此外，中原地產營業經理王勤學表示，元朗四季名園園林大道單號洋房，實用面積930方呎，3房套房間隔，於中秋長假以約1158萬元易手，為屋苑近一年來首宗成交，實呎12,452元。原業主2017年中以1042萬元購入，帳面獲利116萬元，單位升值約11%。屋苑對上一宗二手成交為去年11月，屬園林大道雙號洋房，實用面積930方呎，以1250萬元沽出，實呎13,441元。若與對上一次成交比較，最新成交呎價較去年11月低約7%。

另市場消息指，繼上月愉景灣近日再有單號洋房易手，實用面積4853方呎，以8700萬元「賣殼」售出，實呎17,927元，若對比上月同面積洋房成交價8000萬元，現成交價回升近9%，原業主2000年2200萬元購入，帳面勁賺6700萬元或3.3倍。

相關字詞﹕愉景灣 四季名園 娉廷 麥花臣匯 嘉匯 蝕讓成交

上 / 下一篇新聞

7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
轉數快登記帳戶突破600萬
轉數快登記帳戶突破600萬
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑
螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑
卓越商企招股 每手10788元入場
卓越商企招股 每手10788元入場
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
保聯推醫保標準核保問卷
保聯推醫保標準核保問卷
打工仔9月強積金人均蝕4883元
打工仔9月強積金人均蝕4883元
澳門黃金周首5天旅客跌87%
澳門黃金周首5天旅客跌87%
港股升212點 科指急漲3.4%
港股升212點 科指急漲3.4%
遠東發展拓保管箱市場
遠東發展拓保管箱市場
中銀航租簽13項租賃
中銀航租簽13項租賃
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
蘋果下架非自家耳機揚聲器
蘋果下架非自家耳機揚聲器
張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後
張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
技術取勝：中軟料5.9元有承接
技術取勝：中軟料5.9元有承接
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時