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元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售

【明報專訊】除了大型項目外，亦有發展商趁市况好轉，推出豪宅新盤。恒地（0012）發展的元朗唐人新村洋房項目，昨日正式命名為尚悅‧天城。項目已屆現樓，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，尚悅‧天城最快本周上載樓書，有機會本月內開售。

最細1772呎 3房3套間隔

項目位於元朗屏健里8號，共提供16幢洋房，每幢樓高3層，實用面積約1772方呎至約1826方呎，全數均連天台、花園及附充電設備的獨立車位。戶型間隔方面，分為3房3套連書房及4房4套。林達民續指，項目下周有機會開放現樓交樓標準的示範單位，不過暫時未決定會以價單形式還是以招標形式出售，而售價水平會參考新界豪華別墅。疫情下雖然尚未通關，但林達民認為，項目僅有16幢洋房，「如果要賣，一星期都賣得晒」，相信本地客源已足夠支撐。另外，命名延續集團旗下元朗的尚悅系列，而「天城」亦意指天空之城。

FRASER VILLAGE全盤16幢9350萬沽

同時，同區另一洋房項目、位於禮修村的FRASER VILLAGE，提供16幢樓高3層的洋房，早前委託第一太平戴維斯招標發售，昨日公布項目已於上月底售出。據成交紀錄冊顯示，整個項目於上月底以9350萬元售出，該項目位於丈量約份第120約地段第4041號，建有16幢洋房，建築面積介乎1829至2064方呎。

相關字詞﹕洋房 恒地 尚悅‧天城

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