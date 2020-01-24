SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場

明報記者 張允亭

主打3房單位的SEA TO SKY，自今年6月底首輪銷售開出紅盤，並在疫情下錄得買家大排長龍搶購的近月罕見場面。其中上月26日進行的第4輪銷售，推售285伙，即日沽出約68伙，佔可供推售24%，更吸引藝人裕美斥約770萬元購入一個2房單位。

發展商昨日公布第5號銷售安排，將於本周六推售285伙，屬原價加推，而項目將於本周五截票。長實地產投資董事郭子威表示，該批單位涉及55個2房單位、190個3房單位及40個4房單位，折實價介乎708.7萬至2037萬元，折實實呎則介乎14,983元至20,094元。最低入場單位為3座5樓F室，實用473方呎，折實價708.7萬元，折實實呎14,983元。

御半山周六推售22伙 八成以價單賣

此外，上季入伙的新地屯門御半山，昨日上載最新銷售安排，將於本周六，分別以價單形式出售18個單位、及以招標形式推售4個連平台特色單位，合共22伙。資料顯示，按價單出售的18伙，實用面積由306至591方呎，戶型涵蓋1房至3房單位。

價錢方面，按60日付款計劃最高享有22%折扣計，折實價介乎592.77萬至932.59萬元，折實實呎15,780元至19,391元，折實平均實呎16,907元。

此外，項目1期及2期累沽921個單位，佔兩期合共1017伙的91%，套現逾60億元，平均成交實呎約16290元。至於備受關注的大圍站柏傲莊I，示範單位今日曝光，預料日內開價。

天鑽累沽1473伙套現逾124億

綜合市場消息，新盤市場錄得約9宗成交。其中，中信泰富旗下馬鞍山峻源，以招標形式沽出一伙4房單位和一伙3房單位，成交價分別為3368萬元和1668萬元。

此外，中國海外（0688）大埔天鑽已獲批佔用許可證，發展商日前舉行亮燈儀式。中國海外地產董事總經理游偉光指，項目的17座大廈間距寬闊，景觀開揚，會所連園林面積約24萬方呎；現樓單位及會所已接受買家預約參觀。他續指，天鑽近期成交活躍，至今已累售1,473伙，佔全盤逾九成，套現逾124億元。