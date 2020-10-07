經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：移民前 一定要聽移民講座

【明報專訊】有老友話香港被美國標籤為難民城市，而且是最低層，與古巴、伊拉克、委內瑞拉同級數，現在應該趁其他國家未落閘就要去搞移民，否則蘇州過後冇艇搭，况且現在有很多移民公司，仲經常有移民講座，一定可以幫到手。老友坐言起行，在未聽移民講座之前，就已經通知物業代理話打算出售手上物業。

透露移民賣樓 物業代理會大力鋤價

老友老婆知道之後嚇到暈咗，問我有冇辦法令到佢老公唔搞移民，辦法當然有，不過一定要由佢親自出馬，首先當有物業代理睇樓，一定要表示你們打算移民，物業代理知道之後，一定會鋤價，而且仲係鋤得好深嗰隻，如果老友唔捨得賣，就未必會移民，如果唔賣樓不能算真正移民，只可以說是移居。

老友老婆話我有冇搞錯，我曾經講過，就算因為移民而要賣樓，都唔好講畀物業代理知道，否則一定會被鋤價，我當然冇搞錯，現在她是不想移民，所以就要反其道而行，一定要講畀物業代理知道。

香港專業人士 在外地要由低做起

我提醒老友老婆，在搞移民之前，一定要同佢老公去聽移民講座，那些講解員除了會講目的國家的美麗風景線之外，一定會講在那裏怎樣可以搵食？很多香港的專業在彼邦又不是那麼吃香，就算做都要從低做起，做醫護就要由做執屍開始，移民的專業人士要有心理準備，最安全方法就是要有一門手藝，學下做燒臘、叉燒包、整水喉，做開鎖佬都唔錯，收入比很多專業人士還要高，老友連煲水都唔識，叫佢做燒臘、開鎖佬，真的是開玩笑。

所以，一定要老友參加多些講座，多些了解其他國家民情，就會發覺香港並不是難民城市，美國給予香港這個稱號是有其政治目的，為了美國的政治目的而移民似乎不值。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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