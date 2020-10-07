劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強

恒指昨高開127點後向上，早段最多升237點、高見24,005點，之後大部分時間在高位拉鋸，收報23,980點，升212點或0.90%；國指升0.94%。不過，恒生綜合中型股、小型股指數分別升2.06%、2.69%，中小型股表現強勁。大市成交868億元，低於60天平均近三成半，交投未有改善。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率80比20，升逾3%佔上升股份逾三成半，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為70比30，大市普遍上升，買盤動力強勁；不過，沽盤同樣積極，有三成股份低於開市呈陰燭收市。

至於行業，本報數據庫追蹤的30個行業，整體有四成的升幅達2%或以上，不少行業跑贏恒指國指，跟得上中型股指表現。科網股強勢，科技器材升逾4.5%，軟件服務升逾3%；環保及新能源、金屬及礦石、汽車及相關等都升近4%。

值得留意，科技器材股領漲，但不少是低殘反彈；近10個交易日，也即恒指失守兩萬四關口之前（9月18日）至今，科技器材仍跌約1%。中芯（0981）、丘鈦（1478）昨升7%，但近10日仍跌一成及半成，未脫低位反彈。比亞迪電子（0285）、小米（1810）、聯想集團（0992）近一個月在高位調整，但大約守住50天線，中線向好；富智康（2038）、偉易達（0303）則在8月、9月先後升穿50天線後反覆向上，上升動力最強。

比亞迪電子小米聯想守50天線 中線向好

至於軟件服務行業，阿里健康（0241）、同程藝龍（0780）、金山軟件（3888）昨天升穿50天線，行業高於該均線比例提升至六成，中線向好更具寬度支持。阿里健康經過調整後轉強，可以留意。

國務院上月就新型消費領域發展提出意見，除了線上教育、文娛，旅游、體育消費智能化外，要積極發展互聯網健康醫療服務，包括互聯網診療、電子處方流轉、藥品網絡銷售等。阿里健康作為阿里巴巴大健康領域的旗艦平台，受惠國家政策支持，券商中金日前重申阿里健康跑贏大市評級，目標價28元。

阿里健康50天線附近可吸

走勢上，阿里健康6月升至24.5元的上市最高位後回落，經過兩個多月的調整至17.5元逐步見到承接轉穩，昨天升穿50天線並突破20元關口，上升動力增強；短線可於50天線附近吸納，上望22元料有阻力，低收19元宜先離場。

[劉思明 數據尋寶]