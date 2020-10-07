張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後

港股9月份大跌，跑輸同期的美股和A股。重點是舊經濟股在低位反彈乏力，科技股也顯著調整，僅餘下少數周期股炒上，整體市况呈輪流下跌格局。假期前一個交易日突然回勇，本周開季續有買盤，昨日則見升勢擴散，市况明顯改善。

美股在反覆中走高，道指及標普500指數都升破上周高位，下一目標已是9月初的疫後高位，納指則仍有待進一步轉強。昨日有報道指眾議院正撰寫報告，針對亞馬遜、谷歌等科技巨頭，或會要求拆骨，例如否能同時擁有搜尋器和Youtube。執筆時納指期貨偏軟，反應不大。相對於股市，債市變化更大，10年期債息由0.65厘衝上0.78厘，絕對稱得上異動。反映市場要麼憧憬經濟復蘇，又或者預期刺激方面即將出台。

另一轉變是特朗普雖然快速康復，但市場顯然認為他大勢已去，民主黨將同時取得總統以及參眾兩院控制權。根據CNN最新民調，拜登支持度為57％，特朗普僅41％，差距高達16個百分點，大局已定。一方面貨幣政策維持寬鬆，政治變數也消失，民主黨掌權也更容易出台大規模刺激經濟措施，結果債息、股市齊齊向好，低殘多時的港股亦扭轉頹勢。

科技股大漲後仍有水位 惟料反覆

昨日很多股份和板塊都挾升，大致上可分為強勢和弱勢。強勢股以接近甚或創52周高為標準，如汽車股中的長汽（2333）、生物股百濟神州（6160）、閱文（0772）等，弱勢則包括中芯（0981）、微盟（2013）、美團（3690）、吉利（0175）、百威（1876）等，都是貼近或曾短暫失守支持位，低位徘徊數天，昨日大漲。科技股續有盈利增長支持，估值會限制上升動力，但股價很難持續大跌，基本情境是高位區間遷落，昨日大漲後仍有水位，但股價會較反覆。

中芯中期或獲中央銀彈扶持

中芯也炒上則難以理解，或許是高盛報告稱制裁沒有影響，但這怎麼可能呢？更大可能是昨日炒作弱勢股，而中芯由高位回調最深，昨日又回試前低位形造雙底，成為挾淡倉的對象。中期看則有機會獲中央銀彈扶持。

內媒報道「中國芯」的重要性，已上升至當年「兩彈一星」的高度，將傾國之力、投下十萬億元發展第三代芯片，勢要彎道超車。今年全國多個省市轉產芯片企業都以倍數增長。作為龍頭，中芯應可獲得大量資助。有沒有效果不要緊，重點是在風口便可。

從炒落後角度看，東方教育有值博率。一方面，教育股整體落後於大市，而集團主要是在職教育，切合當前國策和市場需要，盈收有望持續增長。雖然是在職教育，但股價走勢卻跟隨一般高等教育、K12等，由7月份高位一路回調。昨日只回升2％仍貼近低位，成交量不多仍未為市場追捧，有更大水位回升之餘，股價也不會那麼波動。

[張兆聰 還看今朝]