經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後

【明報專訊】恒指昨升212點，收報23,980點，成交金額868億元。美股強力反彈，納指回升逾2％，債息亦大幅上升，市場似是炒作經濟進一步復蘇，又或者美國刺激方案會有着落。港股趁北水休假挾高，呆滯多時的科技股力顯著上升，弱勢的芯片股、5G、SaaS、半新股全部挾升。如炒落後，可留意東方教育（0667）。

港股9月份大跌，跑輸同期的美股和A股。重點是舊經濟股在低位反彈乏力，科技股也顯著調整，僅餘下少數周期股炒上，整體市况呈輪流下跌格局。假期前一個交易日突然回勇，本周開季續有買盤，昨日則見升勢擴散，市况明顯改善。

美股在反覆中走高，道指及標普500指數都升破上周高位，下一目標已是9月初的疫後高位，納指則仍有待進一步轉強。昨日有報道指眾議院正撰寫報告，針對亞馬遜、谷歌等科技巨頭，或會要求拆骨，例如否能同時擁有搜尋器和Youtube。執筆時納指期貨偏軟，反應不大。相對於股市，債市變化更大，10年期債息由0.65厘衝上0.78厘，絕對稱得上異動。反映市場要麼憧憬經濟復蘇，又或者預期刺激方面即將出台。

另一轉變是特朗普雖然快速康復，但市場顯然認為他大勢已去，民主黨將同時取得總統以及參眾兩院控制權。根據CNN最新民調，拜登支持度為57％，特朗普僅41％，差距高達16個百分點，大局已定。一方面貨幣政策維持寬鬆，政治變數也消失，民主黨掌權也更容易出台大規模刺激經濟措施，結果債息、股市齊齊向好，低殘多時的港股亦扭轉頹勢。

科技股大漲後仍有水位 惟料反覆

昨日很多股份和板塊都挾升，大致上可分為強勢和弱勢。強勢股以接近甚或創52周高為標準，如汽車股中的長汽（2333）、生物股百濟神州（6160）、閱文（0772）等，弱勢則包括中芯（0981）、微盟（2013）、美團（3690）、吉利（0175）、百威（1876）等，都是貼近或曾短暫失守支持位，低位徘徊數天，昨日大漲。科技股續有盈利增長支持，估值會限制上升動力，但股價很難持續大跌，基本情境是高位區間遷落，昨日大漲後仍有水位，但股價會較反覆。

中芯中期或獲中央銀彈扶持

中芯也炒上則難以理解，或許是高盛報告稱制裁沒有影響，但這怎麼可能呢？更大可能是昨日炒作弱勢股，而中芯由高位回調最深，昨日又回試前低位形造雙底，成為挾淡倉的對象。中期看則有機會獲中央銀彈扶持。

內媒報道「中國芯」的重要性，已上升至當年「兩彈一星」的高度，將傾國之力、投下十萬億元發展第三代芯片，勢要彎道超車。今年全國多個省市轉產芯片企業都以倍數增長。作為龍頭，中芯應可獲得大量資助。有沒有效果不要緊，重點是在風口便可。

從炒落後角度看，東方教育有值博率。一方面，教育股整體落後於大市，而集團主要是在職教育，切合當前國策和市場需要，盈收有望持續增長。雖然是在職教育，但股價走勢卻跟隨一般高等教育、K12等，由7月份高位一路回調。昨日只回升2％仍貼近低位，成交量不多仍未為市場追捧，有更大水位回升之餘，股價也不會那麼波動。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
轉數快登記帳戶突破600萬
轉數快登記帳戶突破600萬
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑
螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑
卓越商企招股 每手10788元入場
卓越商企招股 每手10788元入場
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
保聯推醫保標準核保問卷
保聯推醫保標準核保問卷
打工仔9月強積金人均蝕4883元
打工仔9月強積金人均蝕4883元
澳門黃金周首5天旅客跌87%
澳門黃金周首5天旅客跌87%
港股升212點 科指急漲3.4%
港股升212點 科指急漲3.4%
遠東發展拓保管箱市場
遠東發展拓保管箱市場
中銀航租簽13項租賃
中銀航租簽13項租賃
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
蘋果下架非自家耳機揚聲器
蘋果下架非自家耳機揚聲器
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
技術取勝：中軟料5.9元有承接
技術取勝：中軟料5.9元有承接
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬
嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時