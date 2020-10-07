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經濟
2020年10月7日星期三
技術取勝
投資策略
7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
轉數快登記帳戶突破600萬
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑
卓越商企招股 每手10788元入場
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
保聯推醫保標準核保問卷
打工仔9月強積金人均蝕4883元
澳門黃金周首5天旅客跌87%
港股升212點 科指急漲3.4%
遠東發展拓保管箱市場
中銀航租簽13項租賃
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
蘋果下架非自家耳機揚聲器
張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
技術取勝：中軟料5.9元有承接
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時
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【明報專訊】贛鋒鋰業料上試45元（圖）
保利協鑫逼近0.4元阻力（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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