植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完

除大選因素外，疫情會否在冬季再度爆發亦值得大家關注。病毒變種令研發難度增加，歐美地區似乎又再出現新一波爆發。雖然過去兩個交易日港股表現不俗，投資者不能掉以輕心，在未有實質利好消息前，相信恒指將於23,200至24,200點水平上落。

恒指23200至24200點上落

另外，假期筆者跟不少朋友及親戚碰面，部分請教如何處置手上匯控（0005），當中有一個朋友的情况，頗值得分享。他多年前買入數手匯控一直持有，大概3年前開始以月供方式增持，可惜過去幾年匯控股價持續下跌，加上愈來愈多負面消息，結果當匯控跌至30元附近，決定暫停月供，並將該批月供股份沽清。

筆者問他為何會有此決定，他只回應一句：「我不想再理它了，連想或聽到也不想。」但問到會否連持有多年「倉底貨」也沽售時，他卻頗猶豫，最後始說一句「再望望」。筆者猜想可能那些持貨成本很高，又或者心底始終仍對「大笨象」抱有感情吧！

最後亦想談談濠賭股表現。受9月博彩收入遜預期及黃金周訪澳內地客大跌影響，一眾濠賭股表現均跑輸大市。筆者自疫情至今一直對濠賭股投資前景相當有保留，因不論從客觀環境以至真實狀况，賭收一定會難如人意（正如下年度有相當大機會出現報復式反彈一樣）。黃金周表現肯定是一個重要分水嶺，連唯一最大的寄望亦落空，相信即使繼續唱好，但股價要重上早前高位機會恐怕不大。另外要留意的是，雖然股價近期回落，但大部分只是回調至今年5至8月水平；加上早前已有消息指內地加強打擊洗錢活動，相信濠賭股股價仍有下調空間，暫時不建議大家考慮相關板塊。

（筆者未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]