蘋果下架非自家耳機揚聲器

料鋪路推自家音響新產品

蘋果一直以來也在其網站銷售第三方配件。不過Bose的所有耳機和揚聲器、Logitech的Ultimate Ears品牌揚聲器，以及Sonos的最新智能揚聲器，卻自上月底從蘋果網上商店消失。蘋果實體商店近期也把相關產品下架。消息傳出後，Sonos股價在周一盤後交易最多跌7％，昨早段股價跌1%。

Bose確認，蘋果不再銷售其配件。Ultimate Ears稱，獲蘋果通知，9月起不再銷售第三方揚聲器。蘋果以往推出自家新產品前，都會停售其他品牌的同類產品。2014年，它在Apple Watch舉行發布會後不久，就停售了Fitbit可穿戴設備。蘋果幾年前也下架了Bowers＆Wilkins產品，並於今年早前停售Bang＆Olufsen的設備。今年1月，蘋果開始銷售Sonos的One SL揚聲器。該產品上月被蘋果停售。

蘋果表示，由於第三方產品不斷更新，加上客戶需求的變化，因此定期調整所銷售的產品。直至本周，蘋果提供的唯一耳機，是其自家Beats子公司的產品，還有其自家的AirPods和AirPods Pro。蘋果網站唯一的智能揚聲器，是自家的HomePod和Beats Pill+揚聲器。

（綜合報道）

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