McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕

美國司法部指控他透過諮詢工作、演講、加密貨幣業務、出售傳記版權等賺錢，但在2014至18年未提交任何報稅單。他還被控以他人名義隱瞞資產，透過他人名下銀行帳戶及加密貨幣帳戶收取酬金，又把遊艇及房地產等登記到他人名逃稅。

美證交提民事起訴

與此同時，美國證交會（SEC）也提出民事起訴，指控麥卡菲在2017年11月至2018年2月，透過Twitter向追隨者推薦至少7種加密貨幣的首次代幣發行（ICO），從中賺取價值超過2310萬美元（約1.8億港元）的比特幣、以太幣等加密貨幣作宣傳費，卻對外否認收取酬勞的事實。SEC形容，他利用自己的名氣，推銷一些「實施上毫無價值」的產品，其推銷內容顯然「虛假及誤導」。SEC正尋求由陪審團進行聆訊，爭取向其罰款，討回包括利息在內的一切非法所得。SEC還希望永久禁止他出任任何上市公司的高層或董事。

麥卡菲屢傳私生活混亂，並曾在2012年捲入中美洲國家伯利茲一宗謀殺案。該案至今未破。麥卡菲早在1994年離開McAfee公司。該公司在2019財年的收入增長近一成至26.35億美元，虧損為2.36億美元。此外，美國互聯網設備供應商思科（Cisco）在侵權訴訟敗訴，被弗吉尼亞州的地方法院法官裁定其侵犯Centripetal Networks公司的4項專利，須賠償近19億美元（148億港元）。

（綜合報道）

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