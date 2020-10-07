鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落

民主黨控制的眾院，早前通過一項價值2.2萬億美元的刺激經濟計劃，共和黨則傾向將刺激規模，下調至1萬億美元左右。聯儲局主席鮑威爾稱，在疫情爆發初期，國會通過一項2.2萬億美元救助法案，加上聯儲局一系列行動，「到目前為止，支持了強勁的經濟反彈，但復蘇並不完全」，有必要繼續加碼刺激。疫情期間所失去2200萬職位，目前恢復約一半。

美8月貿赤5226億 14年最多

最新的進、出口數據顯示，美國內需增強。美國商務部昨日公布，美國8月的貿易逆差增至670億美元（約5226億港元），是14年來最大。由於美國消費者和企業對外國貨品及服務的需求增加，8月進口增長3.2％，超過了出口的2.2％增長。若僅計算進、出口貨物的數字，美國8月對中國的貿易逆差為破紀錄的264億美元，對歐盟的逆差為157億美元，對墨西哥的逆差為125億美元。今年頭8個月，美國的貿易逆差較去年同期高出5.7％。

反壟斷小組發表報告 科技股偏軟

美國眾院的反壟斷小組委員會將在稍後發表針對Facebook（FB）、亞馬遜、蘋果和Alphabet的報告。美國政治新聞網站Politico引述共和黨眾議員巴克（Ken Buck）的備忘，內容稱由民主黨牽頭撰寫的反壟斷報告，建議未來禁止科技巨企發展不同業務領域，「幾乎毫不掩飾地呼籲」將這些企業拆骨。強勢科技股早段偏軟。巴克稱，跟民主黨一樣，共和黨也憂慮大型科技企業的力量，但反對要求這些企業選擇「單一的業務線」。FB旗下有Instagram和WhatsApp、Google旗下還有YouTube和安卓，而電商巨擘亞馬遜也有龐大的雲端業務。

巴克同意報告中的一些建議，例如降低司法部門和美國聯邦貿易委員會（FTC）的舉證門檻，使更容易阻止併購，並容許消費者對數據有更大的控制。Politico的消息稱，由於反壟斷小組委員會取得有關FB收購Instagram的一些新資料，加上共和黨希望在報告增加一些內容，令該報告延後公布。《華爾街日報》取得FB的律師因應壟斷問題而準備的文件，內容指美國政府若將Instagram和WhatsApp分拆出去，將違反既定法律。FB稱，在2012年和14年先後收購Instagram和WhatsApp時，接受了FTC審查，而該機構未提出反對意見。FB已對上述平台進行整合，取消相關交易幾乎不可實現。

FB：強迫分拆IG和WhatsApp違法

FB近年跨進愈來愈多的服務領域。路透社報道，FB旗下的WhatsApp，正與滴滴出行旗下的巴西召車服務公司99合作，讓巴西網民透過WhatsApp召車，毋須再下載其他召車軟件。這是滴滴出行首次達成此類合作協議，預料將加強99與優步（Uber）在巴西的競爭。WhatsApp在巴西有1.2億用戶。

（綜合報道）

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