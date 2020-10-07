鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落

【明報專訊】美國眾議院議長佩洛西與財長梅努欽就新一輪刺激方案的談判進展緩慢。聯儲局主席鮑威爾昨向全美商業經濟協會（NABE）發表視像講話，敦促國會通過有力的刺激措施，並警告若支持力度不足，將削弱經濟復蘇，為家庭和企業造成不必要的困難。他表示，即使推出「過量」的刺激措施也不會造成浪費，若貨幣政策和財政政策繼續互相扶持，只會強化經濟反彈的效果，令復蘇速度加快。他形容，相比之下，「過量」刺激的風險，似乎比刺激不足的風險小。市場關注刺激方案談判的進展，美股早段窄幅上落。
民主黨控制的眾院，早前通過一項價值2.2萬億美元的刺激經濟計劃，共和黨則傾向將刺激規模，下調至1萬億美元左右。聯儲局主席鮑威爾稱，在疫情爆發初期，國會通過一項2.2萬億美元救助法案，加上聯儲局一系列行動，「到目前為止，支持了強勁的經濟反彈，但復蘇並不完全」，有必要繼續加碼刺激。疫情期間所失去2200萬職位，目前恢復約一半。
美8月貿赤5226億 14年最多
最新的進、出口數據顯示，美國內需增強。美國商務部昨日公布，美國8月的貿易逆差增至670億美元（約5226億港元），是14年來最大。由於美國消費者和企業對外國貨品及服務的需求增加，8月進口增長3.2％，超過了出口的2.2％增長。若僅計算進、出口貨物的數字，美國8月對中國的貿易逆差為破紀錄的264億美元，對歐盟的逆差為157億美元，對墨西哥的逆差為125億美元。今年頭8個月，美國的貿易逆差較去年同期高出5.7％。
反壟斷小組發表報告 科技股偏軟
美國眾院的反壟斷小組委員會將在稍後發表針對Facebook（FB）、亞馬遜、蘋果和Alphabet的報告。美國政治新聞網站Politico引述共和黨眾議員巴克（Ken Buck）的備忘，內容稱由民主黨牽頭撰寫的反壟斷報告，建議未來禁止科技巨企發展不同業務領域，「幾乎毫不掩飾地呼籲」將這些企業拆骨。強勢科技股早段偏軟。巴克稱，跟民主黨一樣，共和黨也憂慮大型科技企業的力量，但反對要求這些企業選擇「單一的業務線」。FB旗下有Instagram和WhatsApp、Google旗下還有YouTube和安卓，而電商巨擘亞馬遜也有龐大的雲端業務。
巴克同意報告中的一些建議，例如降低司法部門和美國聯邦貿易委員會（FTC）的舉證門檻，使更容易阻止併購，並容許消費者對數據有更大的控制。Politico的消息稱，由於反壟斷小組委員會取得有關FB收購Instagram的一些新資料，加上共和黨希望在報告增加一些內容，令該報告延後公布。《華爾街日報》取得FB的律師因應壟斷問題而準備的文件，內容指美國政府若將Instagram和WhatsApp分拆出去，將違反既定法律。FB稱，在2012年和14年先後收購Instagram和WhatsApp時，接受了FTC審查，而該機構未提出反對意見。FB已對上述平台進行整合，取消相關交易幾乎不可實現。
FB：強迫分拆IG和WhatsApp違法
FB近年跨進愈來愈多的服務領域。路透社報道，FB旗下的WhatsApp，正與滴滴出行旗下的巴西召車服務公司99合作，讓巴西網民透過WhatsApp召車，毋須再下載其他召車軟件。這是滴滴出行首次達成此類合作協議，預料將加強99與優步（Uber）在巴西的競爭。WhatsApp在巴西有1.2億用戶。