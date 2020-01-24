港股升212點 科指急漲3.4%

【明報專訊】憧憬美國達成新一輪紓困方案，加上美國總統特朗普出院，刺激隔晚美股三大指數齊升，帶動港股昨天高見24,005點；惟其後收窄升幅，24,000點關口得而復失，收報23,980點，受制於20天線，全日升212點。科指急漲3.44%或244點，創逾一個月最大單日升幅，收報7336點。北水缺席下，主板成交僅868億元。昨晚美股早段再升，截至晚上11時，恒指夜期報24,059點，高水78點。
晶片股反彈 中芯升7%
晶片股股價反彈，受美國制裁的中芯國際（0981）急升7.1%；比亞迪電子（0285）升8%。其餘手機設備股走勢同樣上揚，丘鈦科技（1478）及中興通訊（0763）均升逾6%。「手機孖寶」瑞聲科技（2018）升4.6%，舜宇光學（2382）升3.5%。另外，高偉電子（1415）宜布派特別息每股93.206仙，股價大漲38%，收報5.12元。其他科技股方面，美團（3690）受惠訂單數急增，股價升5%，報258元。小米（1810）升2.9%至21.4元。
信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，港股成交連月縮減，2020年第3季的表現是環球主要市場之中最差之一。疫情之下，即是港府已推出大規模財政措施，但本港經濟要回復至社會運動，及疫情前水平，仍要一段長時間，本地企業盈利前景依然不樂觀，2020年末季輕鬆看淡港股市場。