澳門黃金周首5天旅客跌87%

當地治安警的資料進一步顯示，到昨天十一黃金周第6天傍晚6時，經各口岸出入境總數16.8萬多人次，其中入境約有10.6萬人次，當中包括外僱的內地居民佔6.8萬人次。

濠賭股昨全線上升

雖然在國慶黃金周訪澳旅客人數遠低於預期，但是濠賭股昨日的表現則全線向好，當中六大賭牌公司中，升幅最大為銀河娛樂（0027），全日升2.71%；升幅最小的美高梅中國（2282），股價亦升1.06%。

麥格理：賭收恢復遜預期

此外，根據大行麥格理的報告提供的數據顯示，在黃金周期間，澳門日均賭收恢復至相當於去年同期的15%至25%，即日均1.79億至2.9億澳門元，比投資者預期的30%低。尤以中場的復蘇情况比貴賓博彩為佳。

五星級酒店期間的入住率約40%至43%，比假期前的30%至40%為佳。匯豐的報告進一步指出，內地訪客恢復訪澳過程緩慢，當中在眾多城市中，在深圳以外，北京民眾申請簽注訪澳者佔最多。