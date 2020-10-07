打工仔9月強積金人均蝕4883元

首3季恒指基金大幅跑輸主動基金

因應新冠肺炎疫情，今年恒指表現受金融、地產等舊經濟股急挫影響，同時未能享受科技股在上半年爆升，恒指追蹤基金今年首三季表現跑輸各類基金，以匯豐的恒指基金為例，首三季累跌15.29%。相對之下，表現最差的港股主動式基金首三季只是跌約2%，部分更升逾一成，例如永明的「施羅德強積金香港投資組合」累升11.04%。據其季報披露，截至今年6月底，基金持股最多是騰訊（0700），佔基金約10%，其次是友邦（1299）的6.83%，未被納入恒指的美團（3690）佔4.47%。

首3季大中華股票基金累升11%

整體而言，今年首三季仍以大中華股票基金保持最大升幅，平均累升11.11%，美股基金平均亦升6.55%，中國股票基金則平均累跌3.57%，港股基金跌5.12%，表現僅好過累跌9.37%的歐股基金。

單計9月份，除了除貨幣市場、日股和港元債券外，其他類別均錄得虧損，其中以中港股票基金跌幅最大，分別下跌6.44%和6.09%，匯豐的恒指基金跌7.05%最差。另美股基金平均亦跌4.73%。日股基金一枝獨秀，升3.28%。個別基金而言，當月以友邦強積金的日本股票基金升幅最大，升4.71%。