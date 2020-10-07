保聯推醫保標準核保問卷

投保人更易作答 簡化銷售程序

核保問卷準則建議，縮短大部分與已存在疾病相關問題的披露期，並以5年為上限，即若有關疾病5年前發生，已完全康復，毋須進一步治療和跟進，投保人不需披露。不設披露期的多為重大或長期疾病，例如癌症、心臟疾病、膽結石或泌尿道結石、關節炎等，問卷已逐項列出，受保人若患有上述疾病需補充資料。

此外，準則亦建議核保問卷大部分問題使用是非選擇題、限制核保問題範圍，以及清楚闡明申請人需要披露的資料，在必要時需提供額外資料。保聯指，問卷已涵蓋保險公司風險評估範圍，若保險公司沒有問及是否患過該病症，即表示保險公司不會用作核保，所以投保人不需要披露任何未被詢問的資料。

過去保險公司以客戶投保時未作披露過去病症為由拒保，惟客戶認為當時已充分披露有關病歷，引發不少投訴，有投保人因此會自行提供額外資料。準則要求，即使投保人披露保險公司未有要求的健康資料，保險公司亦不應用該資料核保，收取附加保費、加入不保項目、擱置或拒絕投保。保聯行政總監劉佩玲表示，因為標準問卷已設定清晰問題，足夠進行恰當的核保，日後保險公司不應指客戶未作問卷問題以外的披露。劉佩玲又指，因為客戶會忘記過去曾患上較輕微疾病，因此訂立5年為適合披露時間。

保險比較平台10Life創辦人倫沛然表示，現有自願醫保核保問卷，部分詢問過去病歷時未有指定披露期，而標準核保問卷則逐一列出病症，又用每周吸煙和飲酒次數界定是否有此習慣，問題較以往清晰。另外，標準問卷只詢過去5年需用藥30日疾病，比現時披露連續7日用藥的疾病放寬。