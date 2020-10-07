經濟

保聯推醫保標準核保問卷

【明報專訊】香港保險業聯會昨日公布，設立個人住院保險核保問卷標準化行業準則，提供17題核保問題，供保險公司自願採用。保聯表示，標準核保問卷簡潔清晰，投保人更易理解和作答，有助簡化銷售程序，同時能提供必要資料，供保險公司核保之用。食衛局公布，自2021年底後，所有保險公司就自願醫保就新申請和轉保進行核保時，均需採用該套問卷。

投保人更易作答 簡化銷售程序

核保問卷準則建議，縮短大部分與已存在疾病相關問題的披露期，並以5年為上限，即若有關疾病5年前發生，已完全康復，毋須進一步治療和跟進，投保人不需披露。不設披露期的多為重大或長期疾病，例如癌症、心臟疾病、膽結石或泌尿道結石、關節炎等，問卷已逐項列出，受保人若患有上述疾病需補充資料。

此外，準則亦建議核保問卷大部分問題使用是非選擇題、限制核保問題範圍，以及清楚闡明申請人需要披露的資料，在必要時需提供額外資料。保聯指，問卷已涵蓋保險公司風險評估範圍，若保險公司沒有問及是否患過該病症，即表示保險公司不會用作核保，所以投保人不需要披露任何未被詢問的資料。

過去保險公司以客戶投保時未作披露過去病症為由拒保，惟客戶認為當時已充分披露有關病歷，引發不少投訴，有投保人因此會自行提供額外資料。準則要求，即使投保人披露保險公司未有要求的健康資料，保險公司亦不應用該資料核保，收取附加保費、加入不保項目、擱置或拒絕投保。保聯行政總監劉佩玲表示，因為標準問卷已設定清晰問題，足夠進行恰當的核保，日後保險公司不應指客戶未作問卷問題以外的披露。劉佩玲又指，因為客戶會忘記過去曾患上較輕微疾病，因此訂立5年為適合披露時間。

保險比較平台10Life創辦人倫沛然表示，現有自願醫保核保問卷，部分詢問過去病歷時未有指定披露期，而標準核保問卷則逐一列出病症，又用每周吸煙和飲酒次數界定是否有此習慣，問題較以往清晰。另外，標準問卷只詢過去5年需用藥30日疾病，比現時披露連續7日用藥的疾病放寬。

上 / 下一篇新聞

7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
轉數快登記帳戶突破600萬
轉數快登記帳戶突破600萬
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑
螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑
卓越商企招股 每手10788元入場
卓越商企招股 每手10788元入場
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
打工仔9月強積金人均蝕4883元
打工仔9月強積金人均蝕4883元
澳門黃金周首5天旅客跌87%
澳門黃金周首5天旅客跌87%
港股升212點 科指急漲3.4%
港股升212點 科指急漲3.4%
遠東發展拓保管箱市場
遠東發展拓保管箱市場
中銀航租簽13項租賃
中銀航租簽13項租賃
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
蘋果下架非自家耳機揚聲器
蘋果下架非自家耳機揚聲器
張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後
張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
技術取勝：中軟料5.9元有承接
技術取勝：中軟料5.9元有承接
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬
嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時