捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗

明報記者 馬迪帆

根據招股書，捷心隆本擬於上周一（9月28日）定價。昨日發布的公告顯示，捷心隆正是在定價日當日與原先包銷商簽署「終止協議」，同時再另聘新包銷商，簽訂新協議。

公司於公告續表示，為令投資者可考慮新包銷商對其投資決定的影響，更新招股時間，由今日（7日）起至本周四（8日）下午5時仍可再申請認購股份。

上周一定價日決定炒8包銷商

本次被「炒魷」的8家包銷商為東皓證券、中泰國際、億聲證券、First Fidelity Capital（首信資本）、利盟證券、利高證券、偉祿亞太、尊嘉證券。

本報查詢各家公司，偉祿亞太代表回覆指知悉事件，但不方便置評。其他公司至截稿前均未有回覆，或稱不願接受訪問。新任包銷商則分別為果樹證券、駿昇証券及天大證券。

包銷獎勵佣金共22% 近期最高

統計過去半年細價新股向包銷商支付的佣金，費率多數超過一成（見表），一般大型IPO佣金則僅有1至3%。當中捷心隆基本包銷佣金達18%，連同4%獎勵佣金，更是近期最高。有市場人士推測，市場對細價股需求日益下降，事件或涉及股份滯銷。

他續指，該間公司佣金開支高達18%，假若以下限定價，公司最終到手集資額進一步縮水，又要支付高昂佣金，或令大股東選擇「換將」。

有資深業內人士亦對本報表示，若股份未能按理想價格賣出，或會令上市公司與包銷商不合，甚至導致「炒魷」。他表示，理論上新股定價愈高，包銷商便可獲得更多佣金，對後者是有利，但實際情况則未必愈高愈好。

定價低上市公司不悅 定價高難賣

他解釋，因高定價「好難賣」，亦難以吸引長線基金入飛，同樣會令上市公司不悅。他指出，上市過程需雙方默契，實際在公司估值、新股定價、超額配股權，及設定穩價機制各方面，均有機會引致意見不合。