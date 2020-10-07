疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍

論到網購，港人原先多在阿里巴巴（9988）的旗下淘寶購物，淘寶天貓香港站在第三波疫情期間交易量都按月錄得增長，港視旗下的HKTVmall因主打日常生活用品，疫情期間生意更急速上升。以今年首9個月計，平台總商品交易額（GMV）已突破43億元，超過去年全年總額。

HKTVmall自2月起幾乎每月GMV按年均升一倍以上，疫情期間平台曾調高免運費門檻至800元，帶動今年上半年扭虧轉盈。港視副主席及行政總裁王維基8月曾表示，有信心疫情過後網購發展不會倒退。有見網購市場龐大，HKTVmall推出簡易版應用程式，昨日起提早O2O門市營業時間及設有教學專員，推出150元購物優惠，教導長者網購，擴大客戶群。

天貓推直播 家居產品受歡迎

至於阿里旗下天貓淘寶港澳負責人陳子堅表示，「618」至8月期間，淘寶天貓香港站按月成交量均有增長，限聚令放寬後，近幾個月客人更多會在周一至五網購，期間受歡迎商品包括服飾、家居家品及數碼產品。他又稱，9月起淘寶天貓香港站加入直播行列，總觀看數以萬計，新科技為主的智能家居類產品較受歡迎，尤其是具有消毒殺菌等防疫相關功能的產品，女性消費者則較多購買美容儀器類商品。

[疫下經濟超市篇]