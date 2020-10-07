經濟
疫下經濟超市篇

驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區

【明報專訊】日本「過江龍」驚安之殿堂（DON DON DONKI）去年來港開設首間分店，以24小時營業為招徠。今年初爆發新冠病毒，雖然曾因應情况縮短營業時間，但公司繼續在荃灣、銅鑼灣甚至是核心地區中環開店。

DONKI表示，其定位是「日本品牌專門店」，去年正式進駐香港後，顧客反應良好，將於2021年初前在港增設3間分店。

明年初前增3分店

DONKI以書面回覆查詢時表示，希望顧客能以經濟實惠價錢選購高品質的日本商品，包括日用品、新鮮農產品、包裝食品及熟食等，店內亦有發售唐吉訶德（Don Quijote）的自家品牌「情熱價格」。另外，香港分店的格局、商品陳列、店內海報及擺設等細節均沿用日本店設計，希望將深受歡迎的品牌特色帶到香港，並加入一些具本地特色的心思，例如廣東話主題曲，以及廣東話展示的手寫大字海報營造新鮮感。

現時在港共有3間分店，DONKI表示，每間分店均有專屬特色主題，並因應鄰近社區日常需求引入相關的重點商品，令客人在每間門店都有不一樣的購物體驗。例如銅鑼灣名珠城店以「叢林尋寶」為主題，並因應其購物地帶引入更多美妝及生活用品；將於10月15日開幕的中環店就因應鄰近上班一族需求，特別增設新店獨家的便當菜單，亦會入一系列全新高級商品，貼合中環消費者的口味。而位於將軍澳的澳南海岸分店及位於小西灣的藍灣半島分店，將分別於今年11月和明年2月開幕。

[疫下經濟超市篇]

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