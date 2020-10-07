一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息

黃思麗表示，香港在農曆新年前爆發新冠肺炎，市民隨即瘋購廁紙及食米。雖然這些產品並非一田主打，但作為超市亦必須有能力供應，尤其面對市場恐慌搶購，亦花費了不少時間確保有足夠供應。她續稱，一田不設限購措施，甚至不容許出現「空架」，希望令客人知道「一田係可以日日嚟嘅超市」，只要有任何生活需要就會光顧一田。

想顧客所想 推不同產品迎合需要

經歷瘋搶日用品後，黃思麗指留意到客人多留在家，部分產品的需求大增，例如小朋友停課留在家中，連帶是餅乾、蛋糕等下午茶亦要提供更多選項，這正是一田的強項，在基本需要上提供更多選擇。她又指，香港人很怕悶，加上現時無法去旅行，一家大細均留在家中，希望在細微地方帶來一些驚喜，例如曾舉辦櫻花祭，提供春季限定的櫻花產品，包括零食、飲品及個人護理產品，希望給予顧客一點旅遊的感覺。至於今年中秋節情况與以往不一樣，黃思麗之前已預計送禮有所減少，客人較多會在家過節，因此增加了一些輕盈的禮盒、新式月餅等應節。

另一疫情下的變化是港人更多留家煮食，但黃思麗分析，並非人人懂得煮食，因此與ABC Cooking Studio合作推出更多食譜，吸納更多顧客。

她強調，百貨業務不會放軟手腳，例如之前未知何時開學，就推廣網上學習的產品，政府宣布復課後，立即延長「快樂學習應援團」，希望由顧客角度出發迎合需要，亦會努力將超市的人流帶到百貨部。

上半年一田購物優惠日的部分日子，百貨部採取網上預先登記入場措施，黃思麗形容，每次改變都會帶來不習慣，但舉辦活動時要平衡顧客安全、人流、氣氛等，最終情况合乎預期，現時未決定下半年購物優惠日的形式，但相信會繼續控制人流，令客人可在安全環境購物。

[疫下經濟超市篇]