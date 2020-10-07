經濟
疫下經濟超市篇

高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市

【明報專訊】一場新冠病毒肺炎疫情重創香港經濟，不過超市就成為「逆市奇葩」，生意不跌反升，更有新品牌加入競爭。除了加快擴張的驚安之殿堂（見另文），最新有恒基發展（0097）旗下、由「四叔」外孫女李敬儀主導推出的新品牌「谷辰（Guu San）」。有學者認為，地產商自行經營超市品牌，可避免租金帶來的問題，但吸引港人的產品已不限於日本品牌超市，亦要加入其他市場產品，提高競爭力。

明報記者 蕭嘉聰

恒發於2018年收購日資百貨UNY香港零售業務，今年6月在恒地（0012）旗下元朗千色匯開設UNY超市，佔地近2萬平方呎。新品牌谷辰則同樣位於恒地旗下商場，而且是集團尖沙嘴中間道新地標H Zentre，剛於9月28日正式開業，面積超過5000平方呎，定位是日式精品超市，店內出售日本直送食品、手工日式飯糰團，並提供無包裝食材自助區等。據了解，如果營業效果良好，會繼續開設分店。

百貨公司內超市增長勝普通超市

谷辰並非單一例子，新地（0016）旗下的一田百貨近年亦密密開店，2017年至2019年開設了5間一田超市，今年9月更開設結合便利店及超市特色、面積較細的概念店。雖然有新競爭者加入市場，不過日前遭特首林鄭月娥「點名」需回贈社會的兩大超級市場百佳及惠康，母公司分別是長和（0001）及牛奶公司，早在近10年已積極升級品牌，前者有Great、TASTE品牌，近日部分百佳及TASTE設有「Oishī Su-pa- 」部門，出售日韓食品及時令水果等；後者則有Market Place及3hreeSixty。

政府統計處資料顯示，新冠病毒疫情期間整體零售業生意大跌，超市反而受惠於限聚令等種種限制，倘只計算百貨公司內、一般較高端的超級市場部門，疫情期間升幅明顯更強勁（見圖1），意味着高級超市更受港人歡迎。

香港大學現代語言及文化學院署理學院主任王向華表示，近日驚安之殿堂快速擴張，選址都是交通方便、核心地段，受疫情帶動人流大升，但香港租金昂貴，疫情後有可能重現1990年代新城市廣場八佰伴因租貴結業的情况。如果地產商發展超市品牌，並租用其商場，就可避免租金問題，與商場亦有協同效益。

學者：地產商可免租金問題

他以一田為例，雖然前身是日資公司西田，惟現時已不再單是日式超市，亦加入了許多外國產品，迎合港人需要。他又指出，一田的產品策略成功，加上價格合理，吸引中產光顧，又不像City'super般定價昂貴，店舖均位於新地商場，亦是成功其中一個因素。

他又指，恒發旗下的Apita及Piago，正是反映日本與香港的租金差異，前者租金穩定，但香港業主看到生意表現良好，就會大幅加價，而超市利潤較低，難以支撐下去。不過，他認為現時超市營運仍與多年前一致，未有新突破，應加入體驗式消費等新元素，吸引市民消費。

[疫下經濟超市篇]

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