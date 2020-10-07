經濟

螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑

【明報專訊】有望晉身成最大IPO的螞蟻集團，「A+H股」上市計劃如箭在弦，路透社引述消息報道，螞蟻採用跟母公司阿里巴巴（9988）不同的上市安排，包括承銷工作分散予數家投行，每家投行無法完全了解整個上市情况。除一般要求保密外，螞蟻希望主要承銷行不能為其競爭對手處理IPO等。法律界及金融業人士認為，螞蟻做法令人困惑，認為其審批上市時間短，或代表集團未經監管機構充分審查。

要求投資者解釋獲准出席路演原因

因應是次螞蟻向投行提出額外要求，或使部分銀行需要從螞蟻或其他科技企業中選擇。報道指中信證券因此退出京東（9618）第二上市計劃；摩根大通恐怕未能同時為螞蟻及美團（3690）服務，集團亦要求部分投資者解釋他們應獲准出席路演會議原因。

即使螞蟻集團仍待港交所（0388）公布上市聆訊結果，彭博引述消息人士報道，新加坡政府投資公司GIC及新加坡主權基金淡馬錫，擬認購螞蟻香港及上海兩地IPO。當中GIC投資額料逾10億美元。中國社保基金亦計劃認購螞蟻A股股份。

報道又指出，螞蟻的科創板上市申請已獲內地監管機構同意，儘管港交所仍未有成功闖關消息，但預計最快10月兩地同日上市，兩地上市集資額目標由300億美元，提高至350億美元，以反映其估值由2250億美元提高到2500億美元。

上 / 下一篇新聞

7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
7虛銀上半年共蝕8.5億 總存款33億 眾安3個月吸27億最多
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進
轉數快登記帳戶突破600萬
轉數快登記帳戶突破600萬
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元
卓越商企招股 每手10788元入場
卓越商企招股 每手10788元入場
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
高檔超市增長勁 地產商爭相擴充 恒地系開新品牌「谷辰」 一田3年增5超市
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
一田禁「空架」 傳「可以日日嚟」信息
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
驚安之殿堂：3店各有主題 融入社區
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
疫情愈嚴重網購愈旺 港視9個月增長1.2倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
國泰飛機餐改由亞洲萬里通外送 餐價增逾倍
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
港大降本港全年經濟預測至收縮7.2%
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
捷心隆上市前夕突炒8包銷商 延至下周四掛牌 或涉定價爭拗
保聯推醫保標準核保問卷
保聯推醫保標準核保問卷
打工仔9月強積金人均蝕4883元
打工仔9月強積金人均蝕4883元
澳門黃金周首5天旅客跌87%
澳門黃金周首5天旅客跌87%
港股升212點 科指急漲3.4%
港股升212點 科指急漲3.4%
遠東發展拓保管箱市場
遠東發展拓保管箱市場
中銀航租簽13項租賃
中銀航租簽13項租賃
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
鮑威爾：美財政刺激不足 籲國會盡快通過方案 美股窄幅上落
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
McAfee創辦人涉逃稅西班牙被捕
蘋果下架非自家耳機揚聲器
蘋果下架非自家耳機揚聲器
張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後
張兆聰：港股挾高 東方教育可炒落後
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
植耀輝：賭收難大彈 濠賭股未跌完
技術取勝：中軟料5.9元有承接
技術取勝：中軟料5.9元有承接
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
劉思明：科技股領漲 阿里健康上升動力增強
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
周顯：要逆向思維 也要早着先鞭
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
湯文亮：移民前 一定要聽移民講座
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
SEA TO SKY周六推售285伙 搶先柏傲莊開價前加推 兩房折實709萬入場
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
元朗現樓尚悅‧天城最快本周上樓書 本月開售
嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬
嘉匯一房770萬 持貨逾3年實蝕43萬
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
銅鑼灣Oliv全層4000萬沽 6年勁蝕近半
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
鄧成波葵涌工廈申強拍 估值3.86億
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
中原利嘉閣柯士甸道行被貼街招
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時
瑞士寶盛私銀Mark Matthews：科技股熱潮未到爆破時