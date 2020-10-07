螞蟻分割承銷工作 業界：做法令人困惑

要求投資者解釋獲准出席路演原因

因應是次螞蟻向投行提出額外要求，或使部分銀行需要從螞蟻或其他科技企業中選擇。報道指中信證券因此退出京東（9618）第二上市計劃；摩根大通恐怕未能同時為螞蟻及美團（3690）服務，集團亦要求部分投資者解釋他們應獲准出席路演會議原因。

即使螞蟻集團仍待港交所（0388）公布上市聆訊結果，彭博引述消息人士報道，新加坡政府投資公司GIC及新加坡主權基金淡馬錫，擬認購螞蟻香港及上海兩地IPO。當中GIC投資額料逾10億美元。中國社保基金亦計劃認購螞蟻A股股份。

報道又指出，螞蟻的科創板上市申請已獲內地監管機構同意，儘管港交所仍未有成功闖關消息，但預計最快10月兩地同日上市，兩地上市集資額目標由300億美元，提高至350億美元，以反映其估值由2250億美元提高到2500億美元。