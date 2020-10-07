經濟

嘉和生物今掛牌 暗盤每手賺4650元

【明報專訊】「B股（未盈利生物科技股）」嘉和生物（6998）於今日掛牌上市，昨日公布招股結果，在公開發售部分獲1247倍超額認購，凍資近3590億元，成為「B股凍資王」。嘉和生物昨日暗盤一度升逾87.5%，惟其後回落，收市報33.3元，全日升38.75％，每手帳面賺4650元。不過，由於認購反應熱烈，嘉和生物相當「難抽」，令孖展成本抽高，「頂頭槌」大戶獲利或不足萬元。

嘉和生物以招股價上限24元定價，集資淨額約26.94億元。今次招股獲49萬人認購，當中不足7萬人獲分派。嘉和生物全球發行約1.2億股，由於公開發售超購逾100倍，觸發回撥機制，經重新分配後，國際配售由原本佔九成減至五成，而公開發售由佔一成增至五成。至於嘉和生物的國際發售部分，亦錄得約32倍超額認購，共有152名承配人。

認購180手穩獲1手

然而，即使嘉和公開發售股數大幅增加，對散戶而言依然相當「難抽」，當中一手中籤率僅3％，近25萬申請人中，只有7498人獲分派股份。投資者要斥資逾200萬元認購180手，才可穩獲1手股份，分派率僅為0.56％。而259名申請「頂頭槌」大戶，每人僅獲派15手股份，分派比率僅得0.13%。

首掛升33％ 「頂頭槌」才打和

假設頂頭槌認購投資者透過借孖展認購，利息成本將高近6萬元，意味着嘉和生物升幅約33％才可「打和」。以嘉和生物昨日於富途證券的暗盤表現，最多曾升近九成，惟以收市升幅38%計，扣除利息成本僅獲利不足1萬元。

嘉和生物主要以研究抗癌藥和免疫藥為主，是港交所在2018年推出新的上市規則（18A），允許未有盈利的生物科技公司於香港掛牌上市，嘉和生物是第22家上市公司，而這類的上市公司的認購頗為熱烈，普遍都獲超購認購的情况。

暫成凍資額最大未盈利生科股

而嘉和生物成為目前為止，凍資金額最大而未有盈利的生物科技公司，取代今年7月上市的歐康維視（1477）。而首十家凍資紀錄排名表中，有七家都是於今年上市，市場認購反應相當熱烈，反映投資者今年對B股的投資熱情更勝去年。

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