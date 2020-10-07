經濟

虛銀近月頻出事 方保僑：要「畀機會」改進

【明報專訊】近期虛銀多事故，未來的挑戰，除了與傳統銀行競爭，更大問題在於如何加強安全保障，讓市場提升信心。本港虛銀早前先後發生多宗網絡事故（見表），當中包括匯立銀行系統負荷量不足、Mox Bank因月結單顯示問題疑泄客戶資料，以及平安壹賬通銀行遭網絡攻擊等安全問題，雖然各銀行稱已加強提升保安系統，但難免影響客戶信心。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，虛銀服務推出初期出現網絡安全問題，確實會令用戶信心動搖，稱不論是虛銀自身技術問題，還是受到網絡攻擊，銀行都不能輕視有關風險。他續稱，虛銀受駭客攻擊機會與其他銀行及企業相若，由於駭客很多時都是「衝住錢去」，或會盜用信用卡或銀行卡資料，他認為，虛銀應加大對網絡安全的投資，並且做更多評估測試，以提高銀行保安系統的安全程度。

籲客戶定時留意存款情况

他認為，現時仍是虛銀發展初期，要「畀機會」銀行改進，他會繼續試用虛銀服務。儘管在現有監管要求下，虛銀客戶均有50萬元存款保障，但他建議用戶揀選虛銀時，除了可以多作比較外，試用初期亦不要存放太多存款，並應定時留意個人銀行的存款情况，同時銀行在出現有關事故後，除了要及早修正問題外，亦應儘快向客戶交待事件。

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