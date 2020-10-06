經濟

香港地產

屯門時代廣場一房月租8700元 低市價一成

【明報專訊】在缺乏外地客源支撐下，加上同區兩大新盤入伙，屯門區再錄低價租賃成交，其中屯門時代廣場一個一房單位，以月租8700元租出，較市價低逾一成，惟同區入伙盤屯門御半山1、2期及弦海，上月累計錄得約70宗租務成交。

美聯高級營業經理葉桂源指，時代廣場E座中層6室，實用272方呎，一房間隔，業主原開價9500元，最終減價800元或8%，以月租8700元租出，實用呎租約32元，低市價逾一成。不過業主早於2016年10月以278萬元購入，持貨4年，租金回報仍有約3.7厘。

御半山弦海上月共錄70宗租賃

中原地產分行經理陳家富則表示，屯門御半山1、2期及弦海上月共錄約70宗租賃成交，其中弦海高層K室，實用224方呎，開放式間隔，原叫價1萬元，經議價後以9000元租出，實用呎租約40.2元；業主去年5月以446萬元一手買入，租金回報約2.4厘。另御半山II期2A座高層E室，實用378方呎，一房連儲物房間隔，則以1.25萬元租出，實用呎租約33.1元；業主去年7月578萬元一手買入，租金回報約2.6厘。

蔚然三房套月租9.5萬 呎租73元

豪宅租務方面，中原高級營業董事李詠欣稱，西半山蔚然極高層C室，實用1296方呎，三房套房連工人房間隔，最新以月租9.5萬元租出，實用呎租73元。業主於2015年5月以4945萬元買入，持貨5年，租金回報2.3厘。

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