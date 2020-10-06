第一太平戴維斯：缺內地客 商場空置率高見12%

該行追蹤全港40個商場的貿易及租戶組合數據顯示，全港商場總體空置率最新升至7%，由於一些主力租戶（通常是中檔時裝品牌和傳統中餐廳）撤租，導致新界區商場空置率最高達12%。

而尖沙嘴海港城、銅鑼灣時代廣場及沙田新城市廣場等受內地遊客青睞的商場，近月空置率已攀升至10%以上。

續約高達三成租金優惠 一年約普遍

報告又指出，零售租金於第三季出現回穩迹象，不過依然錄得跌幅，其中優質街舖租金按季跌2%，而商場租金基本保持穩定，惟業主更傾向與現有租戶續約，並願意提供多達30%租金優惠，而一年期租約亦日趨普遍。第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，雖然本港零售業很難短期交出亮麗成績，但上月下旬起有迹象表明市場正在好轉，進入一個新常態。

盛滙3100萬購花園街舖

雖然現時舖市低迷，有投資者趁機入市。盛滙商舖基金李根興指，該基金最新以約3100萬元購入旺角花園街108號地舖連入則閣樓，物業地下面積約1000方呎，連入則閣樓約800方呎，總面積約1800方呎，呎價約1.7萬元。該舖現由餐廳以每月約7.1萬元租用，租金回報約2.8厘。原業主1985年7月以127萬買入，原以5000萬元放售，雖然劈價1900萬元或約38%，但持貨35年，帳面仍勁賺約2,973萬元或約23倍。

另外，萊斯物業高級客戶經理古海梅表示，九龍灣啟祥道9號信和工商中心一籃子單位，面積分別約3,861方呎連497方呎平台及14,833方呎，以總成交金額6848萬元售出，平均呎價約3568元。