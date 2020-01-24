東濤苑未補價860萬沽 追平屋苑紀錄

港灣豪庭2房818萬 今年同類新高

此外，大角嘴港灣豪庭新錄高層「大兩房」單位以818萬元易手，創屋苑今年兩房戶新高。美聯營業經理黃永財指，港灣豪庭9座高層B室，實用436方呎「大兩房」間隔，成交價818萬元、實呎18,761元，為屋苑兩房戶今年新高；原業主2009年以275萬元購入，帳面賺543萬元或近2倍。資料顯示，創屋苑今年呎價新高。

欣明苑凶宅同層3房630萬易手

香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳欣明苑A座低層9室，實用554方呎3房戶，新近於自由市場以630萬元易手，實呎11,372元、屬市價水平；原業主1990年以36.62萬元一手購入（未補地價），料扣除補地價後仍獲利不俗。據悉，同層一個單位今年2月曾發生事故，該單位業主跳樓自殺身亡。

此外，將軍澳維景灣畔踏入10月首5日連錄7宗成交。利嘉閣分行經理黃金欽指，維景灣畔最新成交於15座中層A室，實用603方呎3房戶，原業主開價1100萬元，減價至965.8萬元成交，實呎16,017元，即減價逾134萬元；原業主2002年273萬元購入，帳賺692萬元或2.5倍。