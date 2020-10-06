劉德華父親3800萬購布力架街豪宅

妻朱麗倩8年前3388萬入市同地段

土地註冊處資料顯示，布力架街34J號低層單位，上月以3800萬元售出，單位實用1981方呎，實呎19,182元，買家以劉禮作登記。公司註冊處資料顯示，劉德華父親劉禮本身報住及曾透過公司名義持有今次易手之單位對上一層，相信今次購入單位為劉德華父親劉禮。事實上，劉德華妻子朱麗倩，亦曾於2012年以3388萬元購入布力架街34H號低層單位，實用面積同為1981方呎，實呎17,102元。另資料顯示，今次售出物業之原業主，早於1985年購入物業，當時作價僅120萬元，持貨35年後，帳面勁賺3680萬元，賺幅高達30倍。

此外，有傳統豪宅以高價售出。中原地產副區域營業董事陳沛堯表示，西貢早禾居一幢實用面積有1931方呎的單號洋房，連1100方呎花園，附有全新裝修，最新以4750萬元獲外區換樓客承接，實呎24,599元，呎價創屋苑同類型單位新高。原業主2012年12月以3363萬元購入該洋房，帳面獲利1387萬元或41%。另土地註冊處資料顯示，早禾居今年暫錄3宗成交，成交價介乎3500萬至4750萬元。

另外，土地註冊處資料顯示，由陳俊文及有關人士持有的愉景灣海蜂徑單號洋房，實用4853方呎，上月以8000萬元售出，實呎16,485元。陳俊文等是於2001年以1900萬元購入，持貨19年後，現帳面獲利6100萬元，賺幅約3.2倍。

陳俊文8000萬沽愉景灣洋房

但資料顯示，陳俊文今年8月曾以3800萬元購入西半山明珠台高層F室，單位實用1896方呎，連車位，實呎約2萬元。原業主於1974年以21.51萬元購入，持貨46年，帳面獲利3778.5萬元，賺幅高達175倍。