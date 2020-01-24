代理分行數目連升5月 累增近150間

業界指疫下增舖搶佔市場

據地產代理監管局數據顯示，上月地產代理分行總數為7061間，按月增加39間，創今年新高，亦是自5月6970間以來、連續5個月上升，期間累積增148間。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，雖然今年疫情肆虐，惟整體新盤市况依然理想，四大代理行仍然積極擴充分行，以搶佔市場佔有率，因而令代理分行數目持續增加。陳指疫情下願意減租業主不多，故分行增加與此關係不大。美聯住宅部行政總裁布少明表示，本港樓市持續轉旺，上月該行住宅部誕生近60間百萬分行，可見買家入市態度積極及購買力強勁，需求亦見殷切。Q房網香港董事總經理陳坤興認為，上月持牌地產代理人數按月微跌43人，下跌數量屬微不足道，相信是與業界自然流失、以及新考牌人數下跌有關，暫時未見代理人數有持續大規模下挫的趨勢。