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大圍站柏傲莊I首批推逾157伙 最快日內開價 周末開放示位

【明報專訊】國慶中秋連周末四天長假後，備受矚目的大型新盤、由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊I，最快日內開價。發展商指，首批有機會推出多於兩成單位、即涉逾157伙，於周末開放示範單位予公眾參觀及開始收票，並會按照收票情况，考慮最快下周展開首輪銷售。

明報記者 張允亭、林可為

新世界營業及市務部總監黃浩賢形容，柏傲莊I已蓄勢待發，項目繼上周上載樓書後，本周內將先開放示範單位予傳媒參觀，並於日內公布首張價單，預料本周末將開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位予公眾參觀。黃續指，首批推出單位將涵蓋1房至3房戶，以迎合上車客及用家需求，特色單位則擬透過招標形式出售。

與此同時，集團開發的置業售後服務區塊鏈跨界平台，很大機會應用於是次推售的項目，屆時準買家由買樓入票至售後服務整個過程，均屬電子化處理，以減省時間；而準買家亦可以透過平台同時向多達8間銀行，包括中銀、恒生、渣打、星展、大新、中國建設、招商及花旗，遞交申請按揭的文件，查詢審核進度。

恒地唐人新村項目短期開示位

新盤市場聚焦開價在即的新世界柏傲莊I之際，其他大型發展商亦摩拳擦掌準備出擊，當中8月負責銷售屯門青山公路青山灣帝御‧金灣、的恒地（0012），旗下元朗唐人新村洋房項目，今日正式公布項目命名和銷售部署，預計短期內上載樓書，以及開放示範洋房。

128 WATERLOO周五發售20伙

唐人新村洋房已屆現樓，提供16幢洋房，實用面積約1700方呎，主打4房戶型。市場早前有消息指，項目命名為「尚悅‧天城」。至於由恒地主席李兆基私人持有的天后維峯‧浚匯，將於本周五推出6伙，以先到先得形式發售。同時，內房萊蒙（3688）及俊和合作的何文田窩打老道新盤128 WATERLOO，亦於同一日發售20伙，佔首張價單50伙的40%，每組買家最多可選購2伙，而項目截票時間為本周四晚上8時。

蔚藍東岸料日內獲批預售

另五礦地產（0230）油塘崇信街新盤、單位總數688伙的蔚藍東岸，預計短期內可獲批預售樓花同意書。五礦地產營銷及市務總監方俊表示，項目獲批預售後，會盡快推出市場。蔚藍東岸提供的單位，實用約230至2000方呎，戶型間隔由開放式至4房、另設連天台及按摩池特色戶。綜合市場消息，新盤市場昨錄約得8宗成交，當中新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期以招標形式沽出一伙連天台特色戶及一伙連花園特色戶，成交價分別為641.1萬元及806.8萬元。

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