湯文亮：同舟共濟破壞僱傭關係

老友以及各級主管都非常擔心，短期減薪當然沒有問題，他們亦有積蓄，但長期減薪三成，他們亦吃不消，但公司現在的確處於虧損狀態，所以，冇人夠膽同老闆講，恐怕立刻被炒魷，老友問我有沒有要求同事減薪，如果有，同事又是否答應？

同老闆講明 生意復常要加薪

我認為老闆不應該在困難時期以同舟同濟為理由要求僱員減薪，否則，在疫情過後，生意回復正常，那些同舟共濟僱員就會認為他們曾經幫過公司，以後就很難管理，遲到早退是必然的事，就算是陽奉陰違老闆亦沒有奈何，老闆唯一可以做就是炒了那些曾經與公司共舟共濟的同事，即使那些同事如常工作，甚至比以往更加好，而且又願意接受長期減薪。所以，我提議受僱人士不要與老闆同舟共濟，沒有同舟共濟，以後被炒的機會就會少一些。

不過有人同我講，如果大家唔減薪，公司恐怕捱唔住，我認為減薪可以，不過就先小人後君子，不是與老闆同舟共濟，當公司生意回復正常，公司就要補回以往的減薪，老闆伙計互不相欠，賓主關係才可以繼續維持。同舟共濟反而會破壞了老闆與伙計的關係，亦為雙方日後決裂埋下了炸彈，過往亦有不少君王在取得江山之後，首先要剷除的就是曾經同舟共濟的功臣，所以，當答應老闆同舟共濟之後，最好替自己搵定一份工。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]