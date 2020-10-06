周顯：恒大「大龍鳳」 利有心人收平貨

誰知到了上周，局勢居然柳暗花明，其中863億元的債務，已同意並簽補充協定，將手上的優先股轉為普通股權，並長期持有，等於免去了逾860億元明年初到期的債務，肯定可以透一透氣。

不排除政府在背後「發功」

這當然不排除了有政府在背後「發功」，幫手同債主講數，畢竟，恒大的規模，已到達了「大到不能倒」的地步，政府非救不可。此外，也有客觀因素，就是中國經濟轉好，人民幣匯率上升，如非中國政府抗疫成功，人民幣一旦大跌，縱是要救，也有心無力。

順理成章地，恒大股價上周也升了幾成，這令到經常相信陰謀論的我，也難免有點疑心兩周前的壞消息，是企圖「呃」走散戶手中的平貨。

這令我想起當年李澤楷的盈科數碼，在宣布注資德信佳後，大升數十倍，隨後又崩圍式地暴跌幾成，到了某一周，兩大周刊同時登封面，什麼大鬥法，壞消息盡出。要知道，兩大周刊同時登同一個封面故事，是極罕有的做法，股價當然猛跌啦！但就在那個星期，盈科的股價見底，從此平步青雲，節節上升，原來其後宣布同香港電訊合併的消息了。

[周顯 投資二三事]