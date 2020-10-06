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劉思明：新能源猛進 風電龍源回勇

【明報專訊】長假後恒指彈逾1%，大市表現參差，焦點傾側個別行業；新能源及相關設備、物料股表現強勁，風電相關股份有回勇迹象，龍源（0916）可以留意。

恒指昨高開580點、見全日高位24,039點回落，早段於23,674點回穩，收報23,767點，升308點或1.32%。國指升0.54%，恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.70%、0.16%，反映恒指以外的表現一般。大市成交926億元，低於60天平均三成，交投不振。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份近兩成半，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為34比66，大市升跌參半，買盤動力相對強，也有不少股份跑贏恒指以呈陽燭收市。

教育板塊跌1.5%表現最差

本報數據庫追蹤的30個行業，有四成下跌，教育跌1.5%表現最差，其次汽車及相關、科技器材跌逾1%，行業沒有明顯沽壓。相反個別行業表現凌厲，環保及新能源大漲5.5%，紡織及服飾升逾3%，航運物流升逾2%；本地為主行業包括地產及相關、本地金融、本地零售服務升1%至2%，在一眾行業中表現居前。

昨天表現強勁的新能源、服飾、本地零售、航運，正是昨天提到或表列中一些中線向好較具寬度支持的行業，資金追捧能夠保持向好趨勢行業。

新能源依然以光伏股表現一枝獨秀，福萊特（6865）、信義能源（3868）、信義光能（0968）昨漲逾半成，近10日累升54%、39%、31%，無疑是極強勢，但也極為超買，追入要有大幅波動的準備。

光伏股表現一枝獨秀

風電設備中國傳動（0658）創52周新高，但逼近7元重要阻力，暫宜先行觀望；風電股龍源、大唐新能源（1798）調整後有轉強迹象，前者動力較佳，可以留意。

龍源編製十四五的發展規劃，將繼續擴大規模，包括佈局兩個千萬千瓦級能源基地，加快推動建設一批百萬千瓦級新能源基地，同時規模化發展光伏。

今年上半年集團新增簽訂風電及光伏開發協議已遠超去年同期，光伏開發亦出現零的突破。早前龍源與控股股東國家能源成立合資，共同開發建設和運營青海海西州100MW光伏項目，落實「風（能）光（能）並舉」多元化發展。

龍源有望反覆上試6元阻力

股價方面，龍源8月初升上6.1元的年半高位回落，近日考驗100天線4.6元守穩回升，昨天升穿50天線及5元關口，初步向上突破，後市有望反覆上試5.25、5.5甚至6元阻力；低收20天線約4.9元先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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