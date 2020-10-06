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張兆聰：臨近冬季 小注波司登

【明報專訊】恒指昨升308點，收報23,767點，成交金額925億元。特朗普在上周五確診新冠肺炎，但僅一個周末後，報道指已有機會出院，美股期貨反彈，港股高開580點遠超ADR的升幅，但開市價24,039點亦是全日高位，恒指升幅快速收窄，全日升幅主要維持約300點至400點水平。市場憧憬黃金周消費旅遊增長強勁，餐飲、體育用品、旅遊相關股份向好。臨近冬季，波司登（3998）可留意。

特朗普接受再生元單抗雞尾酒療法後狀况改善，既消減了總統選舉不明朗因素，而報道指該療法效果極佳，或多或少也紓緩市場對第二波疫情的憂慮。納指期貨升近1％，但走勢比較反覆，港股高開後回順。ATMX回勇均升2％，市場炒作螞蟻集團上市，阿里（9988）是近期最強勢的股份之一，但昨日甫開市就升破保歷加通道頂部，昨日低位也高於頂部。阿里回港後曾4次出現這個情况，首3次都是階段性高位，第4次則是今年8月26日，之後尚有力再升約8％。科技股整體來說不算強勢，博阿里短線再上值博率一般，宜吸勿搶。

市場炒作螞蟻上市 阿里走強

昨日恒指最大功臣是匯控（0005）和友邦（1299），兩者一度抽升近7％，收市仍升近4％。匯控的利好消息不多，主要是歐盟和英國同意加強脫歐談判以彌合「重大分歧」，連帶渣打（2888）亦升5％，但英國實施住房扺押貸款風險新規，將影響當地銀行利差，影響更為實質。友邦獲高盛給予「確信買入」評級，目標價85元，格局上有機會在75元至85元水平區間波動，適合炒上落。

黃金周報復式消費 仍遜去年

市况仍以炒作個別板塊為主，光伏繼續強勢，福萊特（6865）再升18％，9月至今已翻了一番有多，相對落後的風電亦起動，龍源（0916）升5.4％，高速傳動（0658）升11％。廣東省未來5年要通過配套資金支持等扶持政策，從四方面推動形成集海上風電研發、製造、運維一體的海上風電的全產業體系，打造國內領先、具有國際競爭力的優勢產業。

內地媒體不斷報道十一黃金周消費旅遊出現報復式反彈，今年10月1日至4日，全國共接待國內遊客4.25億人次，實現旅遊收入3120.2億元，餐飲、體育用品等都大升5％以上。但要留意，內媒報道並未提及按年變幅，而2019年國慶七天數字，遊客為7.82億人次，日均為1.11億人次，而今年首4間\日平均僅1.06億人次；旅遊收入6497億元，日均928億元，今年首4日日均則僅780億元。這樣比較雖然並準確，但也不是太離譜，至少能反映內需復蘇仍有漫漫長路。

資金愛零售股 波司登有條件再受捧

波司登2018年至19年曾經大幅炒上，由0.7元水平起步，最高升至4.42元。集團當時成功清理庫存和銷售渠道，又推出中高檔次品牌並大受歡迎，獲市場大舉重估。但兩年輝煌過後無以為繼，股價今年首季跌回1.6元水平，近期才回升。集團主打羽絨服裝，現在臨近冬天踏入旺季，加上資金喜歡消費零售股，有條件再受追捧。綜合市場預測，今明兩年預測市盈率為16倍及13倍，若獲重估的話，上升空間頗大。只是上次高峰期才1、2年前，需求能否配合是一個變數，但小注一試無妨。

[張兆聰 還看今朝]

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