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經濟
2020年10月6日星期二
技術取勝
投資策略
新iBond加碼至最多發行150億 本月23日起認購 分析：回報難高於2厘
分析：環球「零息」股市波動 iBond吸引
稅貸利率降 大新低見1.38厘
匯控友邦發力 恒指升逾300點
嘉和生物超購1200倍 凍資3600億
按證公司上半年盈轉虧 蝕近2億
封城到旅遊氣泡 港酒店商不斷變陣 帝盛變身檢疫隔離中心 減房租保住八九成入住率
Work From Room 20酒店與預訂平台合作
高檔減價少入住低 中檔願劈價入住高
增科技設施 減人與人接觸
港交所月中實施盤前新規 ETF首掛限波動15％之內
阿里入股免稅店Dufry 在華成立合資公司
中行持股民企華榮 遭入稟追討逾7000萬
內房9月賣樓暢旺 碧桂園按年增25%
拜登倘當選 美企利潤減一成 政治風險降 道指早段漲300點
Nexi吞併SIA 成歐最大支付商
向華加關稅 迪士尼可樂等告華府
張兆聰：臨近冬季 小注波司登
劉宇亮：阿里有望試年內高位
李浩德：商業化產品待爆發 百濟神州強勢
金曹：港股10月如調整是買入機會
薛偉傑：中芯國際被美制裁 半導體材料供應成隱憂
技術取勝：雷蛇2元關口阻力不輕
眾安推首張自訂號碼Visa卡
證監網站推新版面
劉思明：新能源猛進 風電龍源回勇
周顯：恒大「大龍鳳」 利有心人收平貨
湯文亮：同舟共濟破壞僱傭關係
大圍站柏傲莊I首批推逾157伙 最快日內開價 周末開放示位
代理分行數目連升5月 累增近150間
劉德華父親3800萬購布力架街豪宅
東濤苑未補價860萬沽 追平屋苑紀錄
第一太平戴維斯：缺內地客 商場空置率高見12%
屯門時代廣場一房月租8700元 低市價一成
技術取勝：雷蛇2元關口阻力不輕
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【明報專訊】安踏81.5元成短線支持（圖）
中車時代向上挑戰34元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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