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薛偉傑：中芯國際被美制裁 半導體材料供應成隱憂

【明報專訊】所謂「不認還需認」，內地最大、全球第五大的晶圓代工生產商中芯國際（0981）終於在星期日發出公告，證實了連日來的傳聞──該公司已受到美國商務部制裁，其部分供應商必須先申請到美國商務部的出口許可證，才可以向它供貨。中芯國際在公告中表示，經過多日詢問其供應商和討論之後，該公司獲悉，美國商務部工業與安全局已經根據美國的出口管制條例，向部分供應商發出信函，限制它們未來向該公司出口部分美國設備、配件和原材料，需要事前申請取得出口許可證之後，才能夠向該公司繼續供貨。

公告提醒，基於部分由美國進口的設備、配件和原材料的供貨期會延長或有不準確，對該公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。針對有關出口限制，該公司已經與美國商務部工業與安全局展開了初步交流，同時正在評估該出口限制對其生產經營活動的影響。

年初訂17億美元設備 未透露是否已收貨

其實，英國和日本傳媒在9月時已經引述美國商務部文件，指美方決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施。根據當時的報道，中芯國際亦已經向各國上游供應商增加採購，以作備貨。美國政府這次制裁中芯國際，行事方式比之前還要怪異和突然，從來沒有正式宣布，只是透過傳媒來「吹風」。現時還不知道這次制裁的詳請。例如，是否好像針對華為的制裁般，不論美國技術的含量是多少，都會納入管制；已經訂購的設備、配件和原材料，又有沒有緩衝期讓生產商完成交貨。

據悉，中芯國際在2月19日向美國Lam Research訂購了約6億美元的半導體設備。隨後，又再向美國應用材料和日本東京電子公司訂購約11億美元的設備。在不到兩個月內，中芯國際已向外國訂購了超過17億美元的半導體設備，用於改善其生產線及擴大產能。但它似乎尚未透露，這些半導體設備是否已經交貨。若未交貨的話，不排除會有變數。

從通告看來，美國限制向中芯國際供應的，包括了半導體設備、配件和原材料。筆者認為，當中以原材料的斷供最令人憂慮。斷供新的半導體設備，最多是不能升級製程或擴大產能。至於斷供零件，若機器的保養做得好，一時三刻也暫時不會出現問題。但斷供原材料卻不同，足以令中芯國際「巧婦難為無米炊」。

據悉，在半導體製造領域常用的19種關鍵材料中，有14種日本的產量都佔了全球一半以上。其中，日本的「光刻膠」的產量，更佔了全球90%上下。由於技術壁壘高兼且需要與光刻機協同研發，光刻膠行業呈現出寡頭競爭的格局。除了幾家日本企業，就只有美國陶氏（Dow）能夠佔一席位。但目前未知日本企業生產光刻膠時，會否有使用到某些美國技術（包括設備、零部件、設計或軟件）。

內地光刻膠技術 與日差距甚大

光刻膠可以粗略分成三種，包括：電路板（PCB）光刻膠、顯示面板（LCD/LED）光刻膠、晶片（IC）光刻膠，三者分別屬於低端、中端及高端市場。現時，內地企業只是在低端的PCB光刻膠方面技術相對成熟及產量較大。在中端的LCD光刻膠，內地企業和外國差距也較大。在高端的晶片光刻膠領域，更加絕大部分倚賴進口。現時，日本合成橡膠（JSR）、信越化學、住友、TOK、美國陶氏（Dow）等佔據了全球90%至95%的晶片光刻膠市場。

晶片光刻膠還按它對應的晶片製程精密度，再細分成多個級數，包括：g線光刻膠、i線光刻膠、KrF光刻膠、ArF（乾式）光刻膠、ArF（浸沒式）光刻膠、EUV（極紫外）光刻膠等。現時，內地企業不但在EUV光刻膠方面尚處於實驗室階段，甚至連12吋晶圓廠普遍使用的ArF光刻膠亦處於研發階段，只可以小批量生產8吋晶圓廠使用的KrF光刻膠。

美食髓知味無意收手 短期或有新一波制裁名單

可想而知，若中芯國際一旦被美國和日本企業斷供光刻膠，後果將相當嚴重，有可能變成只能生產130nm以上製程的晶片，技術倒退回幾代之前！

據台灣傳媒DIGITIMES在9月底報道，美國制裁中芯國際之後，還沒有任何收手的意思，下一步還計劃制裁內地另一晶圓代工生產商華虹、主要DRAM生產商合肥長鑫存儲、最大NAND快閃記憶體生產商長江存儲，主要的半導體封測廠長電和華天，以及半導體設備廠中微半導體。基本上，美國似乎要將內地稍有成績的半導體企業一網打盡。

[薛偉傑 科技觀潮]

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