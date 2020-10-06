金曹：港股10月如調整是買入機會

期權策略是見低於23,000點做Short Put 22,000點，新手不懂動態對冲要用Long Put21,800或點21,600點控制下行風險，高手可做「草船借箭」、Short Put 22,000點同時Long Call 23,600點博10月結算高於9月結算。10月較大阻力應是50日平均線大約24,600點。

支持港股三大因素：

（1）恒指的市淨率（Price to Book Ratio）接近1倍，歷史每次跌至此水平均有反彈，雖然美中關係轉差可能影響港股估值，但預期2021年中國GDP有起碼6%以上增長，港股再大幅下調機會不大；

（2）2020年日經500指數全年漲幅7.7%，而同期日經225指數下跌0.6%。以美元計價來看，該指數更是上漲11%，遠超美股標普500。早前股神巴菲特罕見投資日本貿易公司，表示美元有機會持續貶值，資金回到亞洲尋找機會大增；

（3）近年絕大部分時間裏A股較H股均呈溢價，高於100表示A股較港股昂貴，現時AH溢價指數高達147，突破5年高位。而A股滬深300 PE為15.3倍、PB為1.6倍，估值合理，更加突顯港股非常便宜，10月如再調整是買入機會，後市看高一線。

五中全會在10月26至29日召開，估計會有具體政策推出支持「內循環」主題。由於中國現時在能源、芯片、糧食消秏大量外匯，內循環是改善消費效率，減少國外的倚靠，免得在關鍵技術及零部件或封鎖而被「叉脖子」，例如停供高端零部件的粗暴手法。消極的講「內循環」是類似「閉關鎖國」，側重國內供應鏈而不倚靠進口而達到自給自足滿足國內市場的需要。

國策看重「雙循環」

留意較不受美國影響科技股

不過今次國策並不是如此封閉，因除了「內循環」、還有「雙循環」，引進外資升級國內的清潔能源、新基建、芯片、AI及醫藥等等產業鑊並沒有停止，憑着中國龐大的內需市場的吸引力，繼續對外資開放市場，引進資金及技術提升國內的產業升級，例如電動車特斯拉（Tesla）在上海設廠，培養國內電動車及電池技術人才，台積電雖然停供華為芯片，但在南京仍有芯片工廠滿足中國需求。投資部署，減少被美國影響的科技股，加重配置電動車如中國電車ETF（2845）及中國消費ETF（2806）。

[金曹 期權制勝]