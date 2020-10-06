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李浩德 深C熟慮

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李浩德：商業化產品待爆發 百濟神州強勢

【明報專訊】百濟神州（6160）這家市值約2000億港元的生物科技公司，主打自主研發的兩款熱門靶點PD-1（程序性死亡受體1）及BTK（布魯頓氏酪氨酸激酶）的藥物，兩款靶點未來數年內相信在國內市場分別會有逾百億人民幣的銷售，同時百濟神州亦是先頭部隊之一，估計會擁有不少市場份額，可見公司正站在一條前景不錯的黃金賽道上。

PD-1是現時市場上最熱門研發的靶點，信達生物（1801）是國內第一家藥企的PD-1產品獲納入醫保，現時雖僅有一項適應症（治療復發或難治經典型霍奇金淋巴瘤r/r cHL）已商業化，但去年已有10億人民幣收入。

百濟神州的PD-1產品百澤安同樣的適應症亦於去年底獲批准上市，今年4月還獲批第二項適應症（治療尿路上皮癌 UC），後來亦遞交了治療肺癌相關適應症的上市申請。雖然醫保的「頭啖湯」已被信達生物獲得，百澤安上半年銷售只得約4億人民幣，但以公司有逾千人的銷售團隊規模，筆者相信公司若能在十一月的醫保談判成功，百澤安仍可在市場中分到一杯不錯的羹。

聯合研發引入授權許可

豐富產品線

另外，市場上第一款BTK抑制劑是由外企艾伯維及強生聯合研發出來，其產品去年銷售高達70億美元。而百濟神州的百悅澤則是全球第三個BTK抑制劑產品，去年第一項適應症（套細胞淋巴瘤 MCL）已於美國獲批上市，今年6月同樣的適應症，以及另一適應症（成年慢性淋巴細胞白血病CLL）也在國內獲批上市了。百悅澤擁有與其他靶點聯合療法的可能，尤其在血液科相關的適應症，如百悅澤的藥效能優越，產品將可在全球市場上爭取更多的市場份額。

此外，百濟神州擁有獨特的營運模型，除了這兩款自主研發的產品，公司的研發管線中還有聯合研發及引入授權許可的方式來豐富產品線。

有逾40年歷史的美國藥企安進（AMGN）去年11月與百濟神州簽訂了腫瘤藥戰略合作協議，並斥資27億美元入股百濟神州成為大股東，百濟神州將會與安進一起研發20款較臨牀早期的產品，以及獲得兩個已商業化產品的中國銷售授權，協議為當時被沽空機構追擊的百濟神州打了支強心針。

多家星級基金公司增持

百濟神州其實需要高速地燒錢才能達到現時規模的產品線，公司今年上半年研發費用約5.9億美元，要比國內藥企龍頭恒瑞醫藥（600276）多100倍有多，無疑令人對公司收支平衡的時間表有所擔憂。不過安進的入股讓公司減壓，加上今年一系列星級基金公司的增持，令筆者對百濟神州的公司價值更有信心。

隨着公司的研發管線逐步進入商業化階段，明年或有擁有8至10款已商業化的產品在列，將為百濟神州這個雙核心的產品模型帶來更快的收人增速。

（C基金持有百濟神州、信達生物及恒瑞醫藥的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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